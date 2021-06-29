Самыми большими праздниками июля являются Рождество Иоанна Крестителя и День Петра и Павла. Также в этом месяце завершается Петров пост.

Во второй месяц лета христиане восточного обряда будут отмечать несколько больших праздников, а также завершат многодневный Петров пост.

На июль 2021 года приходится Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). В этот день церковь вспоминает рождение пророка, предсказавшего пришествие Иисуса Христа, а затем крестившего его в водах реки Иордан.

Также традиционно в этом месяце празднуется день святых апостолов Петра и Павла. Отмечать его верующие могут уже со скоромной едой на столе, ведь накануне завершается Петров пост.

Еще одной важной датой является 28 июля. Именно тогда, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, отмечается День крещения Киевской Руси-Украины.

Православные праздники в июле 2021: календарь

1 июля - Боголюбской иконы Божией Матери, преподобного Леонтия

- Боголюбской иконы Божией Матери, преподобного Леонтия 2 июля - апостола Иуды, брата Господня

- апостола Иуды, брата Господня 3 июля - святителя Мины, священномученика Мефодия, благоверного князя Глеба Владимирского

- святителя Мины, священномученика Мефодия, благоверного князя Глеба Владимирского 4 июля - мученика Иулиана Тарсийского

- мученика Иулиана Тарсийского 5 июля - священномученика Евсевия

6 июля - Владимирской иконы Божьей Матери, Собор Владимирских святых

- Владимирской иконы Божьей Матери, Собор Владимирских святых 7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)

- 8 июля - благоверных князя Петра и княгини Февронии

- благоверных князя Петра и княгини Февронии 9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери

- Тихвинской иконы Божией Матери 10 июля - праведной Иоанны мироносицы, преподобного Самсона

- праведной Иоанны мироносицы, преподобного Самсона 11 июля - преподобных Сергия и Германа, иконы Божией Матери "Троеручица"

- преподобных Сергия и Германа, иконы Божией Матери "Троеручица" 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла

- 13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов

- Собор славных и всехвальных 12 апостолов 14 июля - бессребреников Космы и Дамиана

- бессребреников Космы и Дамиана 15 июля - положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

- положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне 16 июля - преподобных Анатолиев Печерских, перенесение мощей святителя Филиппа

- преподобных Анатолиев Печерских, перенесение мощей святителя Филиппа 18 июля - преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия Радонежского

- преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия Радонежского 19 июля - Собор Радонежских святых

- Собор Радонежских святых 20 июля - преподобного Фомы

21 июля - явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы, великомученика Прокопия

- явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы, великомученика Прокопия 22 июля - священномученика Панкратия

- священномученика Панкратия 23 июля - преподобного Антония Киево-Печерского

- преподобного Антония Киево-Печерского 24 июля - равноапостольной княгини Ольги

- равноапостольной княгини Ольги 25 июля - мучеников Прокла и Илария, иконы Божией Матери "Троеручица"

- мучеников Прокла и Илария, иконы Божией Матери "Троеручица" 26 июля - Собор Архангела Гавриила

- Собор Архангела Гавриила 27 июля - апостола от 70-ти Акилы, преподобного Стефана Махрищского

- апостола от 70-ти Акилы, преподобного Стефана Махрищского 28 июля - День крещения Киевской Руси-Украины, равноапостольного великого князя Владимира

- День крещения Киевской Руси-Украины, равноапостольного великого князя Владимира 29 июля - блаженной исповедницы Матроны

- блаженной исповедницы Матроны 30 июля - великомученицы Марины (Маргариты)

- великомученицы Марины (Маргариты) 31 июля - преподобных Памвы Печерского и Памвы Нитрийского, преподобного Иоанна Многострадального

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