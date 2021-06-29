Во второй месяц лета христиане восточного обряда будут отмечать несколько больших праздников, а также завершат многодневный Петров пост.
На июль 2021 года приходится Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). В этот день церковь вспоминает рождение пророка, предсказавшего пришествие Иисуса Христа, а затем крестившего его в водах реки Иордан.
Также традиционно в этом месяце празднуется день святых апостолов Петра и Павла. Отмечать его верующие могут уже со скоромной едой на столе, ведь накануне завершается Петров пост.
Еще одной важной датой является 28 июля. Именно тогда, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, отмечается День крещения Киевской Руси-Украины.
Православные праздники в июле 2021: календарь
- 1 июля - Боголюбской иконы Божией Матери, преподобного Леонтия
- 2 июля - апостола Иуды, брата Господня
- 3 июля - святителя Мины, священномученика Мефодия, благоверного князя Глеба Владимирского
- 4 июля - мученика Иулиана Тарсийского
- 5 июля - священномученика Евсевия
- 6 июля - Владимирской иконы Божьей Матери, Собор Владимирских святых
- 7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
- 8 июля - благоверных князя Петра и княгини Февронии
- 9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери
- 10 июля - праведной Иоанны мироносицы, преподобного Самсона
- 11 июля - преподобных Сергия и Германа, иконы Божией Матери "Троеручица"
- 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
- 13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов
- 14 июля - бессребреников Космы и Дамиана
- 15 июля - положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
- 16 июля - преподобных Анатолиев Печерских, перенесение мощей святителя Филиппа
- 18 июля - преподобного Афанасия Афонского, обретение мощей преподобного Сергия Радонежского
- 19 июля - Собор Радонежских святых
- 20 июля - преподобного Фомы
- 21 июля - явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы, великомученика Прокопия
- 22 июля - священномученика Панкратия
- 23 июля - преподобного Антония Киево-Печерского
- 24 июля - равноапостольной княгини Ольги
- 25 июля - мучеников Прокла и Илария, иконы Божией Матери "Троеручица"
- 26 июля - Собор Архангела Гавриила
- 27 июля - апостола от 70-ти Акилы, преподобного Стефана Махрищского
- 28 июля - День крещения Киевской Руси-Украины, равноапостольного великого князя Владимира
- 29 июля - блаженной исповедницы Матроны
- 30 июля - великомученицы Марины (Маргариты)
- 31 июля - преподобных Памвы Печерского и Памвы Нитрийского, преподобного Иоанна Многострадального
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