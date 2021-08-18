19 августа православные верующие отмечают праздник Преображение Господне и Яблочный Спас.

В этот день христианская церковь проводит службы, прихожане святят яблоки и мед. Такая традиция из года в год означает, что 19 августа наступил большой церковный праздник. Подробно о том, как возник день Преображение Господне мы рассказывали в предыдущей статье.

Также мы говорили о том, какие традиции существуют на Яблочный Спас.

Преображение Господне - история и традиции праздника

Христос отправился со своими учениками на гору Фавор, чтобы помолиться. Апостолы Петр, Иаков и Иоанн уснули, а Иисус продолжал молитву и от усилий преобразился внешне. Лицо его озарил луч света, а одежда стала белоснежного оттенка. В этот момент на него снизошло пророчество - Моисей и Илия рассказали ему об участи, что уготована Сыну Божьему через 40 дней.

Читайте такжеС Яблочным Спасом 2021 - красивые поздравления и яркие картинкиВ этот момент апостолы проснулись и не узнали Иисуса. На них сверху спустилось облако, откуда молвил голос. Он говорил, что Христос - есть Сын Божий и его нужно слушать. Когда облако растворилось, Господь снова принял свой первоначальный облик.

Апостолы уверовали в то, что их Учитель - действительно Сын Божий, а через 40 дней сбылось пророчество - Спасителя распяли на кресте.

Преображение Господне - поздравления в стихах

Светлый, прекрасный праздник сегодня -

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С Яблочным Спасом я вас поздравляю.

Сладкой, медовой вам жизни желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

А счастье с любовью всегда живут в нём!

***

Щедрое лето в самом разгаре,

Фруктами спелыми радует нас,

Праздники лето щедро нам дарит,

Вот и пришел к нам Яблочный Спас.

Вас поздравляю с праздником этим,

Ангел Хранитель пусть вас бережет,

День, что приходит, пускай будет светел,

Силы и счастье Господь пусть дает!

***

Преображение Господне

Откроет свет пусть вам сегодня,

Заполнит душу теплотой

Да вас одарит добротой.

Разных плодов спелых вкусите,

А перед тем их освятите.

Возрадуйтесь, молитесь Богу,

Откройте вере вы дорогу.

Комфорт душевный сохраните,

Решительно грех поборите,

Уверенно к мечте идите!

***

Всех благ Вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся любовью все сердца,

И от проблем Вы станете свободны.

Здоровья крепкого я искренне желаю,

Пусть счастье дом заполнит Ваш.

Вас с праздником я поздравляю,

Чудесный, Яблочный сегодня Спас.

Преображение Господне - открытки и поздравления в прозе

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с теплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.

Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!

Поздравляю вас с Преображением господним и яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел Его огонь любви и милосердия! Пусть глаза ваши не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец - Иисус Христос!

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Автор: Кристина Кащавцева