В этот день христианская церковь проводит службы, прихожане святят яблоки и мед. Такая традиция из года в год означает, что 19 августа наступил большой церковный праздник. Подробно о том, как возник день Преображение Господне мы рассказывали в предыдущей статье.
Также мы говорили о том, какие традиции существуют на Яблочный Спас.
Преображение Господне - история и традиции праздника
Христос отправился со своими учениками на гору Фавор, чтобы помолиться. Апостолы Петр, Иаков и Иоанн уснули, а Иисус продолжал молитву и от усилий преобразился внешне. Лицо его озарил луч света, а одежда стала белоснежного оттенка. В этот момент на него снизошло пророчество - Моисей и Илия рассказали ему об участи, что уготована Сыну Божьему через 40 дней.
Читайте такжеС Яблочным Спасом 2021 - красивые поздравления и яркие картинкиВ этот момент апостолы проснулись и не узнали Иисуса. На них сверху спустилось облако, откуда молвил голос. Он говорил, что Христос - есть Сын Божий и его нужно слушать. Когда облако растворилось, Господь снова принял свой первоначальный облик.
Апостолы уверовали в то, что их Учитель - действительно Сын Божий, а через 40 дней сбылось пророчество - Спасителя распяли на кресте.
Преображение Господне - поздравления в стихах
Светлый, прекрасный праздник сегодня -
Яблочный Спас, Преображенье Господне.
С Яблочным Спасом я вас поздравляю.
Сладкой, медовой вам жизни желаю.
Пусть полною чашею будет ваш дом,
А счастье с любовью всегда живут в нём!
***
Щедрое лето в самом разгаре,
Фруктами спелыми радует нас,
Праздники лето щедро нам дарит,
Вот и пришел к нам Яблочный Спас.
Вас поздравляю с праздником этим,
Ангел Хранитель пусть вас бережет,
День, что приходит, пускай будет светел,
Силы и счастье Господь пусть дает!
***
Преображение Господне
Откроет свет пусть вам сегодня,
Заполнит душу теплотой
Да вас одарит добротой.
Разных плодов спелых вкусите,
А перед тем их освятите.
Возрадуйтесь, молитесь Богу,
Откройте вере вы дорогу.
Комфорт душевный сохраните,
Решительно грех поборите,
Уверенно к мечте идите!
***
Всех благ Вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся любовью все сердца,
И от проблем Вы станете свободны.
Здоровья крепкого я искренне желаю,
Пусть счастье дом заполнит Ваш.
Вас с праздником я поздравляю,
Чудесный, Яблочный сегодня Спас.
Преображение Господне - открытки и поздравления в прозе
Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с теплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.
Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.
Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!
Поздравляю вас с Преображением господним и яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел Его огонь любви и милосердия! Пусть глаза ваши не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец - Иисус Христос!
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