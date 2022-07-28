В августе украинцы отмечают сразу несколько важных государственных праздников. Учитывая то, что в стране продолжается военное положение, вряд ли люди получат дополнительные дни отдыха в честь торжественных событий. УНИАН подробно рассказал, какие праздники в августе в Украине будут в этом году.
Среди церковных праздников в августе наиболее важными будут Преображение Господне 2022 и день Успения Пресвятой Богородицы 2022.
Выходные в августе 2022 - список
Последний месяц лета подарит нам стандартные выходные дни - субботы и воскресенья. В мирное время День Независимости Украины 2022 также обеспечивал выходной день, но в условиях войны эту традицию отменили. Таким образом получается, что календарь на август будет таким же, как и на другие месяцы военных событий - 23 рабочих дня и 8 выходных.
Праздники в августе 2022
1 августа - День инкассатора
2 августа - День аэромобильных войск
7 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины
9 августа - Международный день коренных народов мира
12 августа - Международный день молодежи
14 августа - День строителя, День работников ветеринарной медицины
15 августа - День археолога
19 августа - День пчеловода
23 августа - День Государственного Флага Украины
24 августа - День Независимости Украины
27 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика
28 августа - День шахтера.