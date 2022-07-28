Какие есть праздники в августе и будут ли эти даты официальными выходными днями - узнайте в материале УНИАН.

В августе украинцы отмечают сразу несколько важных государственных праздников. Учитывая то, что в стране продолжается военное положение, вряд ли люди получат дополнительные дни отдыха в честь торжественных событий. УНИАН подробно рассказал, какие праздники в августе в Украине будут в этом году.

Среди церковных праздников в августе наиболее важными будут Преображение Господне 2022 и день Успения Пресвятой Богородицы 2022.

Выходные в августе 2022 - список

Последний месяц лета подарит нам стандартные выходные дни - субботы и воскресенья. В мирное время День Независимости Украины 2022 также обеспечивал выходной день, но в условиях войны эту традицию отменили. Таким образом получается, что календарь на август будет таким же, как и на другие месяцы военных событий - 23 рабочих дня и 8 выходных.

Праздники в августе 2022

1 августа - День инкассатора

2 августа - День аэромобильных войск

7 августа - День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

8 августа - День войск связи Вооруженных Сил Украины

9 августа - Международный день коренных народов мира

12 августа - Международный день молодежи

14 августа - День строителя, День работников ветеринарной медицины

15 августа - День археолога

19 августа - День пчеловода

23 августа - День Государственного Флага Украины

24 августа - День Независимости Украины

27 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика

28 августа - День шахтера.

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