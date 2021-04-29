Главным православным праздником третьего месяца весны будет Пасха.

Май 2021 года особенный для христиан восточного обряда, ведь в этом месяце будет отмечаться главный праздник церковного года – Пасха.

Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыПраздник Светлого Христова Воскресения в этом году будет поздним, ведь приходится на 2 мая. Он подарит украинцам дополнительный день для отдыха. На 9-й день после Пасхи будет Радоница, то есть день поминовения умерших.

Предшествует Пасхе традиционно Великий пост, последний день которого будет 1 мая, а уже на следующий день верующие смогут разговеться скоромными блюдами.

Кроме того, в мае этого года есть много других праздничных религиозных дат.

Православные праздники в мае 2021: календарь

1 мая - Великая суббота, Максимовской иконы Божией Матери

2 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха); день памяти блаженной Матроны; преподобного Иоанна Ветхопещерника

С 3 по 9 мая - Светлая седмица

3 мая - преподобного Феодора Трихины (Власяничника)

4 мая - мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата; святого Максимиана Константинопольского

5 мая - преподобного Феодора Сикеота; апостолов Нафанаила, Луки, Климента

6 мая - великомученика Георгия Победоносца

7 мая - мученика Саввы Стратилата; преподобного Алексея Печерского; "Молченской" иконы Божией Матери

- мученика Саввы Стратилата; преподобного Алексея Печерского; "Молченской" иконы Божией Матери 8 мая - апостола и евангелиста Марка

- апостола и евангелиста Марка 9 мая - святителя Стефана; поминовение усопших воинов

- святителя Стефана; поминовение усопших воинов 10 мая - апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня

- апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня 11 мая - Радоница, поминовение усопших; святителя Кирилла

- Радоница, поминовение усопших; святителя Кирилла 12 мая - преподобного Мемнона чудотворца; святого Василия, епископа Захолмского

- преподобного Мемнона чудотворца; святого Василия, епископа Захолмского 13 мая - апостола Иакова, брата Иоанна Богослова

- апостола Иакова, брата Иоанна Богослова 14 мая - преподобного Пафнутия Боровского; пророка Иеремии; иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"

- преподобного Пафнутия Боровского; пророка Иеремии; иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" 15 мая - святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба

- святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба 16 мая - преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; мучеников Тимофея и Мавры

- преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; мучеников Тимофея и Мавры 17 мая - мученицы Пелагии; Старорусской иконы Божией Матери

- мученицы Пелагии; Старорусской иконы Божией Матери 18 мая - великомученицы Ирины; иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша"

19 мая - праведного Иова Многострадального

- праведного Иова Многострадального 20 мая - воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме

- воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме 21 мая - апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения

- апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения 22 мая - перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар

- перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар 23 мая - апостола Симона Зилота; Киево-Братской иконы Божией Матери

- апостола Симона Зилота; Киево-Братской иконы Божией Матери 24 мая - равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских

- равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских 25 мая - святого Германа, патриарха Константинопольского

- святого Германа, патриарха Константинопольского 26 мая - мученицы Гликерии девы и с ней мученика Лаодикия, стража тюремного

- мученицы Гликерии девы и с ней мученика Лаодикия, стража тюремного 27 мая - блаженного Исидора

- блаженного Исидора 28 мая - преподобного Пахомия Великого

- преподобного Пахомия Великого 29 мая - преподобного Ефрема Перекомского

- преподобного Ефрема Перекомского 30 мая - апостола Андроника и святой Иунии, помощницы его

- апостола Андроника и святой Иунии, помощницы его 31 мая - мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Кристины; семи святых дев Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Еврасии, Матроны и Юлии; память святых отцов семи Вселенских Соборов.

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Автор: Иван Бойко