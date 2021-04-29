Май 2021 года особенный для христиан восточного обряда, ведь в этом месяце будет отмечаться главный праздник церковного года – Пасха.
Читайте такжеМайские праздники 2021: когда и сколько дней отдыха получат украинцыПраздник Светлого Христова Воскресения в этом году будет поздним, ведь приходится на 2 мая. Он подарит украинцам дополнительный день для отдыха. На 9-й день после Пасхи будет Радоница, то есть день поминовения умерших.
Предшествует Пасхе традиционно Великий пост, последний день которого будет 1 мая, а уже на следующий день верующие смогут разговеться скоромными блюдами.
Кроме того, в мае этого года есть много других праздничных религиозных дат.
Православные праздники в мае 2021: календарь
1 мая - Великая суббота, Максимовской иконы Божией Матери
2 мая - Светлое Христово Воскресение (Пасха); день памяти блаженной Матроны; преподобного Иоанна Ветхопещерника
С 3 по 9 мая - Светлая седмица
3 мая - преподобного Феодора Трихины (Власяничника)
4 мая - мучеников Исаакия, Аполлоса и Кодрата; святого Максимиана Константинопольского
5 мая - преподобного Феодора Сикеота; апостолов Нафанаила, Луки, Климента
6 мая - великомученика Георгия Победоносца
- 7 мая - мученика Саввы Стратилата; преподобного Алексея Печерского; "Молченской" иконы Божией Матери
- 8 мая - апостола и евангелиста Марка
- 9 мая - святителя Стефана; поминовение усопших воинов
- 10 мая - апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, сродника Господня
- 11 мая - Радоница, поминовение усопших; святителя Кирилла
- 12 мая - преподобного Мемнона чудотворца; святого Василия, епископа Захолмского
- 13 мая - апостола Иакова, брата Иоанна Богослова
- 14 мая - преподобного Пафнутия Боровского; пророка Иеремии; иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"
- 15 мая - святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба
- 16 мая - преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; мучеников Тимофея и Мавры
- 17 мая - мученицы Пелагии; Старорусской иконы Божией Матери
- 18 мая - великомученицы Ирины; иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша"
- 19 мая - праведного Иова Многострадального
- 20 мая - воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
- 21 мая - апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения
- 22 мая - перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
- 23 мая - апостола Симона Зилота; Киево-Братской иконы Божией Матери
- 24 мая - равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
- 25 мая - святого Германа, патриарха Константинопольского
- 26 мая - мученицы Гликерии девы и с ней мученика Лаодикия, стража тюремного
- 27 мая - блаженного Исидора
- 28 мая - преподобного Пахомия Великого
- 29 мая - преподобного Ефрема Перекомского
- 30 мая - апостола Андроника и святой Иунии, помощницы его
- 31 мая - мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Кристины; семи святых дев Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Еврасии, Матроны и Юлии; память святых отцов семи Вселенских Соборов.
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