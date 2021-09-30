В октябре христиане отметят четыре православных праздника.

Самое важное религиозное событие октября - Покрова. Отмечается праздник 14 октября, в ту же дату, что и День защитника Украины. Также нельзя обойти стороной и день, когда чтут память Сергия Радонежского, евангелиста Луки и апостола Фомы.

Ранее мы рассказывали, когда будут выходные в октябре 2021 и получат ли украинцы дополнительные дни отдыха.

Православный календарь на каждый день

1 октября - Молченской, именуемой Целительницей, и старорусской икон Божией Матери.

2 октября - Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев.

3 октября - Великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев.

4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

5 октября - Собор Тульских святых.

6 октября - Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7 октября - Первомученицы равноапостольной Феклы.

8 октября - Преставление преподобного Сергия Радонежского, всея Руси чудотворца.

9 октября - Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослов а, святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.

а, святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. 10 октября - Преподобного Савватия Соловецкого, священномученика Петра, митрополита Крутицкого.

11 октября - Преподобного Харитона Исповедника, преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

12 октября - Преподобного Кириака отшельника.

13 октября - Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении, преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

14 октября - Покрова Пресвятой Богородицы , преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

, преподобного Саввы Вишерского, Новгородского. 15 октября - Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.

16 октября - Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.

17 октября - Обретение мощей Святителей Гурия, архиепископов Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского.

18 октября - Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.

19 октября - Апостола Фомы.

20 октября - Мучеников Сергия и Вакха.

21 октября - Преподобной Пелагии.

22 октября - Апостола Иакова Алфеева.

23 октября - Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея Руси, чудотворца.

24 октября - Собор преподобных старцев Оптинских.

25 октября - Мучеников Прова, Тараха и Андроника.

26 октября - Иверской иконы Божией Матери.

27 октября - Преподобной Параскевы Сербской.

28 октября - Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.

29 октября - Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господне.

30 октября - День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийских.

31 октября - Апостола и евангелиста Луки.

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Автор: Кристина Кащавцева