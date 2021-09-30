Православный календарь на октябрь / ua.depositphotos.com
Самое важное религиозное событие октября - Покрова. Отмечается праздник 14 октября, в ту же дату, что и День защитника Украины. Также нельзя обойти стороной и день, когда чтут память Сергия Радонежского, евангелиста Луки и апостола Фомы.
Ранее мы рассказывали, когда будут выходные в октябре 2021 и получат ли украинцы дополнительные дни отдыха.
Православный календарь на каждый день
Что отмечают православные в этом месяце / depositphotos.com
- 1 октября - Молченской, именуемой Целительницей, и старорусской икон Божией Матери.
- 2 октября - Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев.
- 3 октября - Великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев.
- 4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
- 5 октября - Собор Тульских святых.
- 6 октября - Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 7 октября - Первомученицы равноапостольной Феклы.
- 8 октября - Преставление преподобного Сергия Радонежского, всея Руси чудотворца.
- 9 октября - Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова, святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.
- 10 октября - Преподобного Савватия Соловецкого, священномученика Петра, митрополита Крутицкого.
- 11 октября - Преподобного Харитона Исповедника, преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
- 12 октября - Преподобного Кириака отшельника.
- 13 октября - Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении, преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
- 14 октября - Покрова Пресвятой Богородицы, преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
- 15 октября - Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.
- 16 октября - Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.
- 17 октября - Обретение мощей Святителей Гурия, архиепископов Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского.
- 18 октября - Святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.
- 19 октября - Апостола Фомы.
- 20 октября - Мучеников Сергия и Вакха.
- 21 октября - Преподобной Пелагии.
- 22 октября - Апостола Иакова Алфеева.
- 23 октября - Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея Руси, чудотворца.
- 24 октября - Собор преподобных старцев Оптинских.
- 25 октября - Мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- 26 октября - Иверской иконы Божией Матери.
- 27 октября - Преподобной Параскевы Сербской.
- 28 октября - Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
- 29 октября - Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господне.
- 30 октября - День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийских.
- 31 октября - Апостола и евангелиста Луки.
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