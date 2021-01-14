Сегодня отмечается день Святого Василия и Старый Новый год.

Сегодня, 14 января, отмечается Новый год по старому стилю и День святого Василия. Василий Великий - архиепископ Кесарии Каппадокийской, вселенский учитель церкви. Его считают покровителем земледелия и свиней, а также чудотворцем и целителем. Святому Василию сегодня молятся на его икону. Утром 14 января ребята посевают по соседним домам. Днем проходят народные гуляния: молодежь переодевается в козу, медведя или святого Василия и ходит по домам с шуточными песнями и просьбами их угостить. Девушки сегодня гадают на судьбу и суженых.

Поздравления и открытки с Василием

Васильев день мы отмечаем,

Приходит Старый Новый год.

Здоровья, счастья и удачи

Пусть он в избытке принесет.

Желаю мира, понимания,

Уюта, радости, тепла,

Пускай сбываются желания,

И будет пусть судьба добра.

Желаю праздник шумно встретить,

Заряд улыбок получить,

Чтоб целый год задорно, ярко,

Богато и успешно жить.

Василий - имя царское!

Сегодня за столом

Откроем мы шампанское,

В бокалы разольем.

Поздравим мы Василия,

Чтобы как царь он жил,

Чтобы свои усилия

В судьбу свою вложил.

С Днем Василия поздравляю!

Гору радости желаю!

В кошельке чтоб были гроши,

Друзей - верных и хороших,

Мечтаний, что душу окрыляют,

И от стрессов избавляют.

Отдыха вам - круглый год,

Удачных и прямых дорог,

Пусть здоровье радует вас,

Крепки будьте как алмаз!

Накрывай на стол скорее,

Ведь пришел Васильев день,

Петь колядки, веселиться

Пусть тебе не будет лень.

От души я пожелаю

Мира всей семье твоей,

Стать богаче, здоровее,

Позитивней и мудрей.

Пусть все сбудутся желания,

В доме радость пусть живет

И от счастья непременно

Сердце пусть твоё поет.

Вот и настал Васильев день! Готовьте колядки в рифму, сумки размером с мешок и вперед по дворам с песнями и шутками! Желаю всем хороших гостинцев, отличного настроения, смеха, радости, улыбок и красочных событий! Пусть сказочно яркие впечатления насытят прекрасными историями весь следующий год! Всем добра!

Поздравляю вас сегодня с Днем Василия и Старым Новым годом. Я желаю вам от всей души, чтобы старый год забрал все плохое и подарил как можно больше сил и потенциала для добрых дел. И пусть праздник соберет за столом всю вашу прекрасную семью, пусть раздается детский смех, а счастье в доме хозяйничает круглый год! Пусть Господь оберегает вас от беды, а вашим миром правит добро!

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Автор: Екатерина Пулатова