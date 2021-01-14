Сегодня, 14 января, отмечается Новый год по старому стилю и День святого Василия. Василий Великий - архиепископ Кесарии Каппадокийской, вселенский учитель церкви. Его считают покровителем земледелия и свиней, а также чудотворцем и целителем. Святому Василию сегодня молятся на его икону. Утром 14 января ребята посевают по соседним домам. Днем проходят народные гуляния: молодежь переодевается в козу, медведя или святого Василия и ходит по домам с шуточными песнями и просьбами их угостить. Девушки сегодня гадают на судьбу и суженых.
Поздравления и открытки с Василием
Васильев день мы отмечаем,
Приходит Старый Новый год.
Здоровья, счастья и удачи
Пусть он в избытке принесет.
Желаю мира, понимания,
Уюта, радости, тепла,
Пускай сбываются желания,
И будет пусть судьба добра.
Желаю праздник шумно встретить,
Заряд улыбок получить,
Чтоб целый год задорно, ярко,
Богато и успешно жить.
Василий - имя царское!
Сегодня за столом
Откроем мы шампанское,
В бокалы разольем.
Поздравим мы Василия,
Чтобы как царь он жил,
Чтобы свои усилия
В судьбу свою вложил.
С Днем Василия поздравляю!
Гору радости желаю!
В кошельке чтоб были гроши,
Друзей - верных и хороших,
Мечтаний, что душу окрыляют,
И от стрессов избавляют.
Отдыха вам - круглый год,
Удачных и прямых дорог,
Пусть здоровье радует вас,
Крепки будьте как алмаз!
Накрывай на стол скорее,
Ведь пришел Васильев день,
Петь колядки, веселиться
Пусть тебе не будет лень.
От души я пожелаю
Мира всей семье твоей,
Стать богаче, здоровее,
Позитивней и мудрей.
Пусть все сбудутся желания,
В доме радость пусть живет
И от счастья непременно
Сердце пусть твоё поет.
Вот и настал Васильев день! Готовьте колядки в рифму, сумки размером с мешок и вперед по дворам с песнями и шутками! Желаю всем хороших гостинцев, отличного настроения, смеха, радости, улыбок и красочных событий! Пусть сказочно яркие впечатления насытят прекрасными историями весь следующий год! Всем добра!
Поздравляю вас сегодня с Днем Василия и Старым Новым годом. Я желаю вам от всей души, чтобы старый год забрал все плохое и подарил как можно больше сил и потенциала для добрых дел. И пусть праздник соберет за столом всю вашу прекрасную семью, пусть раздается детский смех, а счастье в доме хозяйничает круглый год! Пусть Господь оберегает вас от беды, а вашим миром правит добро!
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