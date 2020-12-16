Варианты милых и креативных подарков от святого Николая для детей разного возраста.

День святого Николая - праздник, когда все дети ждут чудес, и в ожидании желаемого сюрприза с самого утра 19 декабря заглядывают под подушку.

Читайте такжеПодарки на Новый 2021 год: креативные и милые идеи презентов для всехПо традиции, святой Николай ночью тихонечко подкладывает детям подарки: послушных мальчиков или девочек ожидают приятные сюрпризы, а для непослушных он оставляет розги.

Родители, в свою очередь, ломают голову над тем, чем порадовать своего ребенка. Ведь подарки детям на Николая – не просто проявление любви отца и матери, а настоящее чудо для малышей и школьников, которые еще верят в существование святого.

День святого Николая: как выбрать подарок

Традиционно перед праздником Николая дети пишут письмо святому, чтобы тот не забыл, чего же именно хочет ребенок. Это значительно упрощает вопрос выбора подарка - тогда родителям остается просто выполнить желание своего ребенка. В противном случае им придется проявить фантазию, чтобы оригинально поздравить свое чадо.

Выбирая подарок, родители часто руководствуются тем, чтобы он был практичен и полезен, тогда как дети хотят получить что-то красивое и необычное. Поэтому, готовя сюрприз своему сыну или дочке, родителям стоит совместить приятное с полезным. УНИАН в своем материале собрал лучшие идеи того, что можно подарить мальчикам и девочкам в этот праздник.

Подарки на святого Николая: идеи сюрпризов

Все дети с нетерпением ждут Николая, ведь именно в волшебную ночь на 19 декабря они получают подарки. Сюрприз для мальчика или девочки должен быть милым и душевным, но при этом не слишком шикарным.

Сладости на Николая

Сладкие подарки являются едва ли не самыми популярными на праздник Николая. Выбор сладкого подарка вытекает из вкусовых предпочтений ребенка.

Популярными в этот праздник являются пряники-николайчики - маленькие медовые пряники в виде фигурки святого Николая или в форме звезд, сердец, Луны, птичек, лошадок, елок и тому подобное. Также это могут быть конфеты, шоколад, шоколадные фигурки, пирожные, печенье, мармелад или же киндер-сюрпризы. Особенно праздничными будут наборы сладостей, приобретенные или же собственноручно оформленные.

Игрушки

Беспроигрышным вариантом на праздник всегда будут игрушки. К тому же их ассортимент сейчас впечатляет, однако здесь следует учитывать возраст, пол и личные предпочтения ребенка. Выбрать можно что-то из этого:

погремушки и грызуны для маленьких крох;

разнообразные мягкие игрушки;

конструкторы с крупными элементами из качественного гипоаллергенного пластика и дерева;

интерактивные игрушки, которые помогают детям взаимодействовать с окружающим миром;

куклы, домик принцессы или наборы маленькой хозяйки для девочек;

трансформеры, роботы, мультяшные персонажи, машинки и многое другое для мальчика.

Книги

Книга – лучший подарок! Для самых маленьких ребятишек можно подобрать книгу по мотивам любимого мультика. Для дошкольников хорошим подарком будет какая-то познавательная книга, например, о животных или энциклопедия, а для школьников – приключенческие произведения и фантастика.

Раскраски

Это замечательный подарок от Николая для маленького ребенка. Малышам дошкольного возраста очень полезно заниматься раскраской картинок, ведь это тренировка детской руки и развитие мелкой моторики.

Интересные пазлы

Пазлы с крупными детальками прекрасно подойдут в качестве подарка на Николая для маленьких ребятишек с 1,5 лет. Играя ими, малыш изучает цвета, времена года, животных, азбуку, цифры и многое другое.

Девочке можно подарить 3D-пазлы на тематику любимого мультфильма, а мальчику – какой-то супергеройский.

Наборы для творчества

Если родители хотят развивать творческие способности своего ребенка – хорошим вариантом подарка будут такие наборы:

для развития творческих способностей и фантазии ребенка: краски, карандаши, цветная бумага и прочее.

наборы для лепки для развития мелкой моторики и креатива;

детские музыкальные инструменты для обогащения звукового опыта ребенка.

Наборы для экспериментов

Дети обожают открывать что-то новое. Возможно, мальчик или девочка давно мечтает о каком-то из таких наборов:

для юных физиков, химиков или археологов;

для будущих фокусников;

детали, которые научат создавать мультфильмы.

Настольные игры

Ассортимент познавательных настольных игр впечатляет. Можно подобрать что-то интересное как для малышей, так и для более взрослых детей. К тому же такой подарок – это прекрасный повод повеселиться всей семьей или пригласить домой друзей.

Лыжи, сани, коньки

Катание на санках, лыжах или коньках – интересная зимняя забава, которая добавит в жизнь ребенка больше физической активности и разнообразит его досуг.

Впечатления в подарок

Подарить ребенку яркое впечатление - это всегда удачная идея. Можно выбрать то, что больше всего понравится мальчику или девочке. Это, в частности, могут быть билеты на выставки и шоу.

Сертификат на мастер-класс

Необычный подарок на святого Николая – это, например, участие в мастер-классе или курсах по рисованию, кулинарии, лепке из глины, созданию елочных украшений, изготовлению леденцов, вокалу или даже скалолазанию или верховой езде.

Фотосессия

Если дочка (а возможно и сын) обожает фотографироваться и уже активно постит свои фотографии в Инстаграм – тогда замечательным сюрпризом будет профессиональная тематическая фотосессия.

Гаджеты

Это может быть что угодно, в зависимости от возраста ребенка и родительского бюджета: планшет, беспроводные наушники, новый телефон или игровые приставки.

Разные приятные безделушки

Для детей, которых уже давно не радуют игрушки, можно подарить, например, девочкам сережки, кулончик, шпильки, браслетки, чулочки, гетры или косметику для подростков.

Мальчикам в подарок подойдут брелоки, часы или безделушки с изображениями любимого героя из мультфильма.

Практичные подарки

Если родители хотят подарить ребенку что-то необходимое, например, свитер, футболку, модные джинсы или пижаму, то эти вещи должны быть яркими, можно с любимым героем мультфильма.

Забавные тапочки-кигуруми в форме животных прекрасно впишутся в зимний праздник. Также хорошим подарком будет, например, новый рюкзак.

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Автор: УНИАН