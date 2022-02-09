Подарки для парней и мужчин на 14 февраля

Приближается праздник, посвященный нежным чувствам, романтике и любви – 14 февраля. Отметить знаменательный день вы можете так, как привыкли – походом в ресторан, ужином при свечах в домашней обстановке, просто прогулкой в ближайшем парке.

Неплохо, если, помимо всего прочего, вы потратите время на поиск подарка для второй половинки, избегая банальностей и "традиционных" носков, шампуней и дезодорантов. Но что тогда выбрать для своего парня или мужа?

Набор мясных деликатесов

Истинно говорят, что путь к сердцу у представителей сильного пола лежит через желудок. Доказательств этому изречению долго искать не придется, если вы подарите на День Святого Валентина коробку мясных деликатесов. Это своеобразная аналогия корзине с фруктами, но вместо мандаринов и бананов в подарке ключевое место отведено гастрономическим изыскам для любителей балыков, копченостей, колбасок и закусок.

Парные комплекты одежды

Есть несколько популярных вариантов парной одежды, которую уместно дарить на День всех влюбленных. Это футболки, толстовки или худи, а также халаты. Если вы домоседы, то халаты с парным рисунком станут не только символом вашей любви, но и привнесут новый уровень комфорта во время просмотра сериалов. Для интровертов подойдут еще и парные пижамы. В парных футболках или толстовках можно пойти на вечеринку или прогулку. Выбирать что-то романтическое или с юмором – это решать вам.

Игры

Игры – это вообще тема для отдельной статьи, посвященной подаркам. Мужчины любят играть в любом возрасте. В качестве подарка можно выбрать компьютерную игру или подарочное издание на диске, настольную игру для двоих или для компании, набор конструктора вроде Lego Technics, модель корабля, танка, самолета для склеивания, а то и подходящую "взрослую" игрушку с сайта. Главное – знать, чем увлекается или о чем мечтает ваш принц.

Аксессуары с гравировкой

Чтобы сделать подарок уникальным, а также свидетельствующим о ваших чувствах, выбирайте стильные аксессуары с гравировкой. Нанести на корпус изделия можно, как пожелание, так и ваши имена. Обычно для этих целей выбираю фляги, брелоки, флешки, часы. Но в качестве альтернативных вариантов можно рассмотреть термостаканы, кружки, изделия из кожи (с тиснением).

Набор косметики

Да, в начале статьи мы призывали отказаться от банальностей, но наборы косметики для мужчин могут быть интересными и необычными. Например, для парней и мужчин с растительностью на лице можно выбрать в качестве подарка наборы по уходу за усами и бородой, а гладковыбритым бойфрендам – косметику для ухода за кожей лица и прической. К слову, такие наборы могут быть одновременно стильными и брутальными.