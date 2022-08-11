Как правильно просить помощи у Николая Чудотворца и какую молитву выбрать - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно 11 августа православные верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца 2022. В эту дату церковь призывает чтить определенные традиции и не нарушать запреты. Все желающие могут прийти в храм или попросить помощи дома. УНИАН расскажет, как звучит благодарственная молитва Николаю Чудотворцу или другие, не менее сильные, обращения.

Ранее мы составляли подробный православный календарь на август 2022.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнагомучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твоемилостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь

Молитва Николаю Чудотворцу о детях

О, Святой Николай Чудотворец. Припадаю к твоим ногам и прошу о выздоровлении больного ребенка. Ниспошли с небес чудо и помоги ему справиться с тяжким недугом. Заступись пред Господом Богом за мои прегрешения и попроси у него великодушного и милосердного прощения. Да будет так. Аминь

Молитва Николаю Чудотворцу на удачу

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое милостивое предстательство, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих, скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е, сиречь от нашествия латинян лукавых, востающих на ны. Огради и сохрани страну нашу, и всяку страну в Православии сущую, святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, меча, нашествия иноплеменников, от междуусобныя и кровопролитныя брани. И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и избави Великия, Малыя и Белыя Руси народ православный от пагубныя ереси латинския. Яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог, да воззрит милостивным оком Своим на люди в невежествии сущия, иже десницы ни шуйцы своея не познаша, паче же юныя, киим обольщения латинския глаголются во еже отвратити от веры православныя, да просветит разум людей Своих, да не соблазнятся же и не отпадут от веры отеческия, совесть, суетными мудрованьми и невежествиими усыпленную, да пробудит, волю обратит ко хранению святыя веры Православныя, да помянет убо веру и смирение отцев наших, живот свой за веру Православную положивших, приемлющи моления теплыя святых угодников Своих, в земли нашей просиявших, соблюдающих нас от прелести и ереси латинския, да сохранивши нас во святем Православии сподобит нас на страшнем Судищи Своем деснаго стояния со всеми святыми. Аминь

Благодарственная молитва Николаю Чудотворцу

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих ко твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих, скоро потщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечного, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шуияго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь

Вас также могут заинтересовать новости: