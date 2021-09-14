Новый год всегда был особым праздником у славян, и пользовался огромной народной любовью. В наши времена эту дату отмечают дважды в году – 1 января и 13 января в Старый Новый год. Однако осенью мы имеем ещё один повод встретить Новый год. 14 сентября (1 сентября по старому стилю) отмечается Новолетие – Новый год времен Киевской Руси.
Что такое Новолетие и почему оно отмечается сегодня
В X веке с христианством в Русь пришло новое летоисчисление с разделением на индикты – церковные года. Со времен принятия христианства до указа Петра I Новый год на Руси отмечали 1 сентября – этот день считался началом индикта или Новолетием. Дата была выбрана неслучайно, ведь осенью заканчивались полевые работы и сбор урожая.
Отсчитывать год с 1 сентября продолжали примерно до 1700-ых годов. Известным указом Петра I праздник был перенесен на 1 января. Постепенно Новолетие перестали отмечать, но праздник не был бесследно забыт. Со сменой календарей 1 сентября по старому стилю стало выпадать на современное 14 сентября.
Новолетие – традиции празднования
Читайте такжеЦерковный праздник 14 сентября - какие события отмечаем сегодняЦерковный Новый год 1 сентября был большим праздником. Отмечали его песнями, танцами, богатыми угощениями. На праздничный стол ставили медовуху и приглашали всех родных. Новый год считался не светским, а церковным праздником, поэтому в эту дату обязательно посещали богослужение.
Новолетие можно отметить и в наше время. Лучше всего устроить пикник на природе. В конце праздника зажигают большой костер – символ перемен в новом году. Самые смелые люди загадывают желание и прыгают через огонь 16 раз.
По народным приметам, в Новолетие нельзя подметать пол и выкидывать остатки еды. Нельзя жаловаться по пустякам, иначе придет настоящая беда.
Поздравления с церковным Новым годом
Поздравляю с Новолетием
И желаю долголетия!
Пусть избавит от унынья
Вера в лучшее отныне!
Этот цикл жизни новый
Всем подарит процветанье!
Скиньте неудач оковы,
К новым двигаясь желаньям!
***
Создали славяне встарь
Солнечный свой календарь.
У славян не год, а лето,
Позабыли мы об этом.
Предки наши славные
Сквозь тысячелетия
Нам с тобой оставили
Праздник Новолетие.
***
Новолетие сегодня,
Славяне все гуляют
И новый год, что настает
С улыбками встречают.
Желаю вам не знать обид,
Стремиться к счастью, верить,
Пусть новый год вам в мир добра
Свои откроет двери.
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