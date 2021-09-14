Новолетием называют начало Нового года.

Новый год всегда был особым праздником у славян, и пользовался огромной народной любовью. В наши времена эту дату отмечают дважды в году – 1 января и 13 января в Старый Новый год. Однако осенью мы имеем ещё один повод встретить Новый год. 14 сентября (1 сентября по старому стилю) отмечается Новолетие – Новый год времен Киевской Руси.

Что такое Новолетие и почему оно отмечается сегодня

В X веке с христианством в Русь пришло новое летоисчисление с разделением на индикты – церковные года. Со времен принятия христианства до указа Петра I Новый год на Руси отмечали 1 сентября – этот день считался началом индикта или Новолетием. Дата была выбрана неслучайно, ведь осенью заканчивались полевые работы и сбор урожая.

Отсчитывать год с 1 сентября продолжали примерно до 1700-ых годов. Известным указом Петра I праздник был перенесен на 1 января. Постепенно Новолетие перестали отмечать, но праздник не был бесследно забыт. Со сменой календарей 1 сентября по старому стилю стало выпадать на современное 14 сентября.

Новолетие – традиции празднования

Читайте такжеЦерковный праздник 14 сентября - какие события отмечаем сегодняЦерковный Новый год 1 сентября был большим праздником. Отмечали его песнями, танцами, богатыми угощениями. На праздничный стол ставили медовуху и приглашали всех родных. Новый год считался не светским, а церковным праздником, поэтому в эту дату обязательно посещали богослужение.

Новолетие можно отметить и в наше время. Лучше всего устроить пикник на природе. В конце праздника зажигают большой костер – символ перемен в новом году. Самые смелые люди загадывают желание и прыгают через огонь 16 раз.

По народным приметам, в Новолетие нельзя подметать пол и выкидывать остатки еды. Нельзя жаловаться по пустякам, иначе придет настоящая беда.

Поздравления с церковным Новым годом

Поздравляю с Новолетием

И желаю долголетия!

Пусть избавит от унынья

Вера в лучшее отныне!

Этот цикл жизни новый

Всем подарит процветанье!

Скиньте неудач оковы,

К новым двигаясь желаньям!

***

Создали славяне встарь

Солнечный свой календарь.

У славян не год, а лето,

Позабыли мы об этом.

Предки наши славные

Сквозь тысячелетия

Нам с тобой оставили

Праздник Новолетие.

***

Новолетие сегодня,

Славяне все гуляют

И новый год, что настает

С улыбками встречают.

Желаю вам не знать обид,

Стремиться к счастью, верить,

Пусть новый год вам в мир добра

Свои откроет двери.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова