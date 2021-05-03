Овны склонны проявлять нетерпеливость, а Близнецы очень боятся обязательств в отношениях.

Астрологи назвали главные ошибки, которые совершают в отношениях разные знаки Зодиака.

Об этом сообщает "Клубер".

Овен - нетерпеливость

Овнам трудно справляться даже с небольшими конфликтами в отношениях, потому что им не хватает терпения спокойно все обсудить и прийти к компромиссу. К сожалению, эти люди даже не осознают, насколько эгоцентрично себя ведут.

Телец - собственничество

Тельцы очень привязаны к физическим вещам и к тем, с кем состоят в отношениях. Они относятся к партнеру как к своей собственности, демонстрируя при этом склонность контролировать его.

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Близнецы - приверженность

Близнецы очень боятся обязательств. Одно дело просто вступить в отношения, но отношения с другим человеком это бесконечная борьба.

Рак - эмоциональность

Отношения с Раком могут быть очень мелодраматичными, с постоянными перепадами настроения и нервными срывами. Этим людям нужен очень терпеливый партнер.

Лев - зависть

Зависть Льва, как правило, вызвана желанием его партнера перевести на себя все внимание. У Львов очень сильное эго, которое нуждается в регулярном «кормлении».

Дева - субъективность

Девы - перфекционисты, а потому настолько придираются к деталям, что иногда отталкивает от себя партнера. И хотя им кажется, что они помогают любимому человеку, на самом деле они доводят его до безумия.

Весы - эгоистичность

Будучи рабами стиля, Весы часто спорят со своими партнерами из-за денег. Они привыкли к расточительству и потаканию всем своим желаниям.

Скорпион - доминирование

Скорпионы очень активные и напористые, и эта их напористость вызывает желание доминировать над партнером словно кукловод, направляющий и контролирующий любое его движение.

Стрелец - нереалистичность

Стрельцы настолько оптимистичны и беспечны, что являются нереалистичными во всем, что касается обязанностей обеих сторон в любых отношениях.

Козерог - пессимизм

Для Козерога любое препятствие на дороге, сколь большим или маленьким оно бы ни было, является предвестником конца отношений. Через какое-то время такие эмоциональные перепады могут вывести из себя даже самого терпеливого партнера.

Водолей - черствость

В своих попытках развлечься Водолеи могут отклониться от курса, демонстрируя грубость, бестактность и бесчувственность в том, что слетает у них с языка.

Рыбы - сверхчувствительность

Вам знакомо выражение «ходить на цыпочках»? Эта фраза буквально создана для того, чтобы описать отношения с Рыбами. Сверхчувствительность последних постоянно заставляет их играть роль жертвы.

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Автор: Иван Бойко