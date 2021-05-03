Астрологи назвали главные ошибки, которые совершают в отношениях разные знаки Зодиака.
Об этом сообщает "Клубер".
Овен - нетерпеливость
Овнам трудно справляться даже с небольшими конфликтами в отношениях, потому что им не хватает терпения спокойно все обсудить и прийти к компромиссу. К сожалению, эти люди даже не осознают, насколько эгоцентрично себя ведут.
Телец - собственничество
Тельцы очень привязаны к физическим вещам и к тем, с кем состоят в отношениях. Они относятся к партнеру как к своей собственности, демонстрируя при этом склонность контролировать его.
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Близнецы - приверженность
Близнецы очень боятся обязательств. Одно дело просто вступить в отношения, но отношения с другим человеком это бесконечная борьба.
Рак - эмоциональность
Отношения с Раком могут быть очень мелодраматичными, с постоянными перепадами настроения и нервными срывами. Этим людям нужен очень терпеливый партнер.
Лев - зависть
Зависть Льва, как правило, вызвана желанием его партнера перевести на себя все внимание. У Львов очень сильное эго, которое нуждается в регулярном «кормлении».
Дева - субъективность
Девы - перфекционисты, а потому настолько придираются к деталям, что иногда отталкивает от себя партнера. И хотя им кажется, что они помогают любимому человеку, на самом деле они доводят его до безумия.
Весы - эгоистичность
Будучи рабами стиля, Весы часто спорят со своими партнерами из-за денег. Они привыкли к расточительству и потаканию всем своим желаниям.
Скорпион - доминирование
Скорпионы очень активные и напористые, и эта их напористость вызывает желание доминировать над партнером словно кукловод, направляющий и контролирующий любое его движение.
Стрелец - нереалистичность
Стрельцы настолько оптимистичны и беспечны, что являются нереалистичными во всем, что касается обязанностей обеих сторон в любых отношениях.
Козерог - пессимизм
Для Козерога любое препятствие на дороге, сколь большим или маленьким оно бы ни было, является предвестником конца отношений. Через какое-то время такие эмоциональные перепады могут вывести из себя даже самого терпеливого партнера.
Водолей - черствость
В своих попытках развлечься Водолеи могут отклониться от курса, демонстрируя грубость, бестактность и бесчувственность в том, что слетает у них с языка.
Рыбы - сверхчувствительность
Вам знакомо выражение «ходить на цыпочках»? Эта фраза буквально создана для того, чтобы описать отношения с Рыбами. Сверхчувствительность последних постоянно заставляет их играть роль жертвы.
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