Народный праздник 9 октября получил названия Иоанн Богослов, Путник.

Христиане отмечают 9 октября церковный праздник в честь Иоанна Богослова. К этому периоду заканчивался сев озимых. 9 октября старались не есть лук и чеснок, иначе на теле могут появиться чирьи.

К Иоанну Богослову обращаются путники в дороге. День считается удачным для путешествий. На этот праздник считаются опасными перекрестки. Здоровым людям стоять на перекрестке нельзя, а вот больным можно прийти сюда и пройти через центр перекрестка. Тогда земля заберет болезнь.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя ничего поднимать на перекрестке, а также считать деньги, плеваться, есть в этом месте. Нельзя носить старую или грязную обувь, иначе жизненный путь будет тернистый. Запрещено ревновать в эту дату.

Приметы погоды 9 октября

Сильный листопад предвещает раннюю зиму.

Если дождь пошел, то еще 3 недели будет дождливо.

Розовый закат – к сильному ветру.

Облачный закат сулит хорошую погоду.

Автор: Екатерина Пулатова