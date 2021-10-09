9 октября народный праздник / фото УНИАН
Христиане отмечают 9 октября церковный праздник в честь Иоанна Богослова. К этому периоду заканчивался сев озимых. 9 октября старались не есть лук и чеснок, иначе на теле могут появиться чирьи.
К Иоанну Богослову обращаются путники в дороге. День считается удачным для путешествий. На этот праздник считаются опасными перекрестки. Здоровым людям стоять на перекрестке нельзя, а вот больным можно прийти сюда и пройти через центр перекрестка. Тогда земля заберет болезнь.
Что нельзя делать 9 октября
- Нельзя ничего поднимать на перекрестке, а также считать деньги, плеваться, есть в этом месте.
- Нельзя носить старую или грязную обувь, иначе жизненный путь будет тернистый.
- Запрещено ревновать в эту дату.
Приметы погоды 9 октября
- Сильный листопад предвещает раннюю зиму.
- Если дождь пошел, то еще 3 недели будет дождливо.
- Розовый закат – к сильному ветру.
- Облачный закат сулит хорошую погоду.