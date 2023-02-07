Народный праздник 7 февраля известен под названиями Григорьев день, Григорий-весноуказатель, Григорий Богослов.

Христиане отмечают церковный праздник 7 февраля в честь известного греческого христианского богослова Григория. Этот день наши предки посвящали добру: старались совершать добрые дела, и благодарили других за добрые поступки. Верили, что добрые дела помогут попасть в рай после смерти. При этом хвалиться поступками запрещалось.

7 февраля считали благоприятным днем для защиты дома от пожара и грабежа. Для этого над входной дверью вешали окропленный святой водой железный крест. Также сегодняшняя дата считается благоприятной для одиноких людей, которые хотят найти вторую половинку, и для любых романтических дел.

7 февраля - хороший день для торговли и решения денежных вопросов, но не очень удачный для переезда и поиска новой работы.

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Что нельзя делать 7 февраля

Запрещено в этот день хвастаться совершенными добрыми поступками. Наши предки считали, что добро стоит делать в тишине, а гордецов судьба наказывает. Существует поверье, что 7 февраля всё сказанное сбывается, поэтому нужно быть осторожными в словах. Нельзя стричь волосы и ногти сегодня. 7 февраля категорически запрещено плеваться на землю.

Приметы погоды 7 февраля

Сильный снегопад предвещает позднюю весну и раннюю осень в этом году.

Если сегодня чирикают воробьи, то скоро потеплеет, а если поют синицы, то похолодает.

Сосульки быстро тают - к скорому и затяжному потеплению.

Утренний туман 7 февраля предвещает ясную и теплую погоду.

Сильный гололед на дороге предвещает морозы, которые задержатся надолго.

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