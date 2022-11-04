Народный праздник 4 ноября известен под названием День Казанской Божьей Матери.

Христиане отмечают церковный праздник 4 ноября в честь Казанской иконы Божьей Матери. Этот образ считается чудотворным и исцеляющим от различных болезней. День Казанской иконы Божьей Матери у наших предков считался окончанием осени и полевых работ.

Зачастую в этот день сыро и дождливо. В Киевской Руси к этой дате старались закончить любое строительство и ремонтные работы. Считалось, что после Казанской любое строительство будет неудачным. Также после этой даты наши предки больше ничего не сажали в саду и огороде, а только ухаживали за озимыми культурами.

День Казанской Богоматери считался женским праздником, поскольку Богородица традиционно была заступницей матерей и всех женщин. 4 ноября жены встречали мужчин, которые возвращались из заработков. Отмечали Казанскую пышным застольем с домашним пивом.

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4 ноября - очень удачная дата для брака. Считается, что заключенный сегодня брак будет крепким и счастливым. У беременных в эту дату легко проходят роды. В этот день можно помолиться Богоматери о семейном счастье и крепком здоровье детей. Незамужние девушки могут помолиться о достойном женихе.

Что нельзя делать 4 ноября

Нельзя заниматься строительством и ремонтом сегодня. Неудачный день для работ в огороде и в саду. Все посадки лучше отложить. В этот день нельзя плакать, иначе ещё долго будете лить слезы. В такой большой христианский праздник запрещено ссориться, ругаться матом, злоупотреблять алкоголем и завидовать другим. Нельзя одалживать деньги сегодня.

Приметы погоды 4 ноября

Казанская без дождя - плохая примета, которая сулит плохой урожай в следующем году.

Если в этот день пошел сильный ливень, то дождить будет ещё долго.

Утренний туман сулит оттепель, а вечерний - похолодание.

Солнечный и ясный день предвещает похолодание.

Если трава утром стоит в инее, то зима будет ранней.

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