Христиане отмечают церковный праздник 4 ноября в честь Казанской иконы Божьей Матери. Этот образ считается чудотворным и исцеляющим от различных болезней. День Казанской иконы Божьей Матери у наших предков считался окончанием осени и полевых работ.
Зачастую в этот день сыро и дождливо. В Киевской Руси к этой дате старались закончить любое строительство и ремонтные работы. Считалось, что после Казанской любое строительство будет неудачным. Также после этой даты наши предки больше ничего не сажали в саду и огороде, а только ухаживали за озимыми культурами.
День Казанской Богоматери считался женским праздником, поскольку Богородица традиционно была заступницей матерей и всех женщин. 4 ноября жены встречали мужчин, которые возвращались из заработков. Отмечали Казанскую пышным застольем с домашним пивом.
4 ноября - очень удачная дата для брака. Считается, что заключенный сегодня брак будет крепким и счастливым. У беременных в эту дату легко проходят роды. В этот день можно помолиться Богоматери о семейном счастье и крепком здоровье детей. Незамужние девушки могут помолиться о достойном женихе.
Что нельзя делать 4 ноября
- Нельзя заниматься строительством и ремонтом сегодня.
- Неудачный день для работ в огороде и в саду. Все посадки лучше отложить.
- В этот день нельзя плакать, иначе ещё долго будете лить слезы.
- В такой большой христианский праздник запрещено ссориться, ругаться матом, злоупотреблять алкоголем и завидовать другим.
- Нельзя одалживать деньги сегодня.
Приметы погоды 4 ноября
- Казанская без дождя - плохая примета, которая сулит плохой урожай в следующем году.
- Если в этот день пошел сильный ливень, то дождить будет ещё долго.
- Утренний туман сулит оттепель, а вечерний - похолодание.
- Солнечный и ясный день предвещает похолодание.
- Если трава утром стоит в инее, то зима будет ранней.