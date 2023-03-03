Народный праздник 3 марта известен под названием Ярилин день, Ярило с овсянкой, Лев Римский.

3 марта православная церковь чтит память святителя Льва, одного из самых известных Пап Римских, который прославился мудростью и красноречием. А в дохристианские времена 3 марта украинцы чтили бога солнца и плодородия Ярилу.

Главным символом этого дня считалась овсянка - маленькая птица с желтой головой, немного похожая на попугая. Эта перелетная птица с красивым голосом считалась вестником настоящей весны. Очень счастливой приметой считалось увидеть овсянку у себя возле дворе.

Чтобы привлечь этих птиц, а также ускорить наступление весны, 3 марта пекли овсяный хлеб и ароматное овсяное печенье. А чтобы почтить бога Ярилу, в этот день пекли каравай. Часть выпечки раскладывали и оставляли в кормушках для птиц.

Видео дня

Крестьяне 3 марта готовились к посевным работам. Мужчины чинили телеги, орудия труда и сараи, подковывали коней. Женщины покупали и проращивали семена, высаживали первую рассаду. УНИАН ранее рассказывал, что посадить в марте на рассаду.

Что нельзя делать 3 марта

В этот день нельзя кричать и громко петь. Неудачный день для рыбалки. Нельзя шить и вышивать 3 марта, но можно прясть. В эту дату нельзя пить алкоголь, иначе будут проблемы со здоровьем.

Приметы погоды 3 марта

Если день сухой, то в этому году будет хороший урожай.

Длинные сосульки в этот день предвещают хороший урожай хлеба.

Белые облака предвещают ветреную и морозную погоду, серые - потепление.

Бледная луна предвещает снегопад.

Если идет снег, то март будет холодным.

Гром 3 марта сулит хороший урожай овощей.

Реки разлились - к урожаю зерна.

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