Народный праздник 29 января имеет названия Петр-полукорм, Поклонение веригам апостола Петра.

Сегодня христиане отмечают церковный праздник 29 января Петр-полукорм, Поклонение веригам апостола Петра. В этот день церковь чтит одного из двенадцати апостолов Петра. В посевном календаре эту дату называли Петр-полукорм, поскольку половина запасов на зиму к этому дню уже истощалась.

Крестьяне в этот день обходили закрома и считали припасы. Петр в народе был покровителем домашнего скота, поэтому 27 января животным давали что-то вкусное и наливали священную воду. Считалось, что это поможет скоту сохранять здоровье.

Апостолу Петру молятся при лихорадке. Этот день считается удачным для денежных вложений и дорогих покупок.

Что нельзя делать 29 января

Нельзя ругаться, ссориться и сквернословить сегодня. Стирать одежду и постельное белье - к несчастью и болезням. Одеваться, глядя в зеркало сегодня - плохая примета.

Приметы погоды 29 января

Снег идет целый день - к хорошей рыбалке весной.

Метель сегодня сулит прохладное лето.

Северный ветер сегодня - к похолоданию.

Морозный и ясный день сулит жаркое лето.

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