Народный праздник 29 января / фото УНИАН
Сегодня христиане отмечают церковный праздник 29 января Петр-полукорм, Поклонение веригам апостола Петра. В этот день церковь чтит одного из двенадцати апостолов Петра. В посевном календаре эту дату называли Петр-полукорм, поскольку половина запасов на зиму к этому дню уже истощалась.
Крестьяне в этот день обходили закрома и считали припасы. Петр в народе был покровителем домашнего скота, поэтому 27 января животным давали что-то вкусное и наливали священную воду. Считалось, что это поможет скоту сохранять здоровье.
Апостолу Петру молятся при лихорадке. Этот день считается удачным для денежных вложений и дорогих покупок.
Что нельзя делать 29 января
- Нельзя ругаться, ссориться и сквернословить сегодня.
- Стирать одежду и постельное белье - к несчастью и болезням.
- Одеваться, глядя в зеркало сегодня - плохая примета.
Приметы погоды 29 января
- Снег идет целый день - к хорошей рыбалке весной.
- Метель сегодня сулит прохладное лето.
- Северный ветер сегодня - к похолоданию.
- Морозный и ясный день сулит жаркое лето.