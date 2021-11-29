Народный праздник 29 ноября / фото УНИАН
29 ноября христиане отмечают церковный праздник одного из 12 апостолов и автора первого Евангелия – Левия Матфея. Наши предки в эту дату ходили в гости к родным и соседям и беседовали.
В этот день часто наступает оттепель, а на небе выглядывает солнце. Часто 29 ноября веет сильный ветер. По поверьям, этот ветер несет с собой болезни спины и суставов, поэтому против ветра идти нельзя.
29 ноября у людей обостряется интуиция. Можно прислушиваться к своему чутью – оно не подведет. Также на день Матвея люди дают мудрые советы.
Что нельзя делать 29 ноября
- Нельзя ругаться и сквернословить.
- По возможности не стоит выполнять тяжелую работу.
- Женщинам перед сном нельзя смотреть в зеркало, иначе красота уйдет.
- Нельзя разговаривать через порог с человеком, иначе поссоритесь.
- В этот день нельзя сидеть на столе, иначе случится беда.
Приметы погоды 29 ноября
- Чем теплее этот день, тем холоднее и суровее будет зима.
- Ветреная погода – к сильным метелям зимой.
- Дождь в этот день сулит сырую зиму.
- Облака низко плывут – к похолоданию.