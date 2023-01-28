Народный праздник 28 января известен под названиями Павлов день, День колдунов.

Христиане отмечают церковный праздник 28 января в честь монаха и отшельника Павла Фивейского. К этой дате дни уже становились заметно длиннее, а крещенские морозы потихоньку отступали. В Киевской Руси этот день называли "переломом зимы" - считалось, что уже половина зимы позади. Но впереди ожидались самые морозные и голодные дни.

Дату 28 января называли Днем колдунов и считали несчастливой датой. Наши предки опасались злых сил и неопытных колдунов, которые в эти дни могут случайно наслать на людей сглаз и лихорадку. Этот день считается удачным для различных обрядов и ритуалов - как светлых, так и темных.

Что нельзя делать 28 января

Нельзя в этот день впускать незнакомцев и малознакомых людей в спальню и в детскую комнату, иначе они могут сглазить кого-то из домашних. Нельзя никому одалживать свои вещи, иначе с ними можно отдать свое счастье. В этот день нежелательно болеть, иначе будете долго выздоравливать. Поэтому в эту дату нельзя легко одеваться, пренебрегать шапкой и перчатками, мочить ноги.

Приметы погоды 28 января

Воробьи весь день поют - к оттепели.

Если этот день гораздо теплее предыдущих, то потепление будет долгосрочным.

Звезды ночью ярко сияют - к похолоданию.

Если идет снег, но сразу тает, то скоро потеплеет.

Ветреная погода в день Павла предвещает дождливый год.

Тучи плывут на север - к морозу, на запад - к потеплению, на восток - к морозной, но сухой погоде.

Снежные узоры на окнах в этот день предвещают хороший урожай в этом году.

Сильный мороз на Павла сулит раннюю весну.

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