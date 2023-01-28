Христиане отмечают церковный праздник 28 января в честь монаха и отшельника Павла Фивейского. К этой дате дни уже становились заметно длиннее, а крещенские морозы потихоньку отступали. В Киевской Руси этот день называли "переломом зимы" - считалось, что уже половина зимы позади. Но впереди ожидались самые морозные и голодные дни.
Дату 28 января называли Днем колдунов и считали несчастливой датой. Наши предки опасались злых сил и неопытных колдунов, которые в эти дни могут случайно наслать на людей сглаз и лихорадку. Этот день считается удачным для различных обрядов и ритуалов - как светлых, так и темных.
Что нельзя делать 28 января
- Нельзя в этот день впускать незнакомцев и малознакомых людей в спальню и в детскую комнату, иначе они могут сглазить кого-то из домашних.
- Нельзя никому одалживать свои вещи, иначе с ними можно отдать свое счастье.
- В этот день нежелательно болеть, иначе будете долго выздоравливать. Поэтому в эту дату нельзя легко одеваться, пренебрегать шапкой и перчатками, мочить ноги.
Приметы погоды 28 января
- Воробьи весь день поют - к оттепели.
- Если этот день гораздо теплее предыдущих, то потепление будет долгосрочным.
- Звезды ночью ярко сияют - к похолоданию.
- Если идет снег, но сразу тает, то скоро потеплеет.
- Ветреная погода в день Павла предвещает дождливый год.
- Тучи плывут на север - к морозу, на запад - к потеплению, на восток - к морозной, но сухой погоде.
- Снежные узоры на окнах в этот день предвещают хороший урожай в этом году.
- Сильный мороз на Павла сулит раннюю весну.