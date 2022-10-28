Народный праздник 28 октября Ефимий Осенний (Пчельник), Ефим Благочестивый.

Христиане отмечают церковный праздник 28 октября в честь преподобного Евфимия Солунского, монаха из Афона. Обычно в эту дату наступали морозы, а иногда даже выпадал первый снег. Перелетные птицы уже улетали на зимовку, а насекомые и пауки впадали в спячку.

В этот день наши предки трепали и сушили лён для изготовления льняной ткани. Трепали лен мужчины, а женщины делали одежду. Из отходов вили грубые веревки и жгуты, делали подстилки скоту. Также в этот день особенно полезной считается каша с льняными семечками.

В эту дату пасечники ухаживают за пчелами и готовят пасеку к зимовке. Также 28 октября меняют старую пчелиную матку на молодую.

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Знахари 28 октября читали заговор на излечение мужчин для импотенции. День считается удачным для зачатия ребенка.

Что нельзя делать 28 октября

Супругам нельзя ругаться сегодня, иначе вся семейная жизнь пойдет наперекосяк. Не стоит сегодня делать ремонт в доме, а также чинить и реставрировать вещи. В этот день возрастает риск травм. Нельзя заниматься опасными видами спорта, носить тяжелые вещи и нарушать правила безопасности.

Приметы погоды 28 октября

Ясное голубое небо сегодня предвещает улучшение погоды.

Если появились комары, то зима будет поздней и мягкой.

Если сегодня выпал снег, то в следующем году будет много зерна.

Кошка пьет много воды - к ухудшению погоды.

Облачная ночь - к ненастью.

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