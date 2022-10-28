Христиане отмечают церковный праздник 28 октября в честь преподобного Евфимия Солунского, монаха из Афона. Обычно в эту дату наступали морозы, а иногда даже выпадал первый снег. Перелетные птицы уже улетали на зимовку, а насекомые и пауки впадали в спячку.
В этот день наши предки трепали и сушили лён для изготовления льняной ткани. Трепали лен мужчины, а женщины делали одежду. Из отходов вили грубые веревки и жгуты, делали подстилки скоту. Также в этот день особенно полезной считается каша с льняными семечками.
В эту дату пасечники ухаживают за пчелами и готовят пасеку к зимовке. Также 28 октября меняют старую пчелиную матку на молодую.
Знахари 28 октября читали заговор на излечение мужчин для импотенции. День считается удачным для зачатия ребенка.
Что нельзя делать 28 октября
- Супругам нельзя ругаться сегодня, иначе вся семейная жизнь пойдет наперекосяк.
- Не стоит сегодня делать ремонт в доме, а также чинить и реставрировать вещи.
- В этот день возрастает риск травм. Нельзя заниматься опасными видами спорта, носить тяжелые вещи и нарушать правила безопасности.
Приметы погоды 28 октября
- Ясное голубое небо сегодня предвещает улучшение погоды.
- Если появились комары, то зима будет поздней и мягкой.
- Если сегодня выпал снег, то в следующем году будет много зерна.
- Кошка пьет много воды - к ухудшению погоды.
- Облачная ночь - к ненастью.