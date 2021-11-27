Народный праздник 27 ноября / фото pixabay.com
Христиане отмечают 27 ноября церковный праздник святого Филиппа из Вифсаиды. На следующий день 28 ноября начинается Рождественский пост, а эту дату называют заговеньем, то есть подготовкой к посту. Это последний день, когда разрешается мясная и молочная пища.
Вечером 27 ноября проводились девичьи посиделки. Женщины вместе пряли и строили планы на Рождество. В этот день пытались задобрить домового, чтобы он дома не шалил. В день Филиппа гадали на возлюбленных и изгоняли тараканов.
Что нельзя делать 27 ноября
- В этот день волки становятся очень злыми. Нельзя в одиночку ходить в лес, где могут быть волки.
- Нельзя убираться в доме в этот день.
- Есть мясо, яйца и молочные продукты можно, но нельзя пить вино.
Приметы погоды 27 ноября
- Дождливый день – к хорошему урожаю пшеницы в следующем году.
- Снег идет в этот день – к поздней весне.
- Птицы много поют – к оттепели.
- Если белка спустилась на землю с дерева, значит скоро наступит настоящая зима.