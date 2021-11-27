Народный праздник 27 ноября имеет названия Филипп, Филиппов день, Заговенье на Рождественский пост

Христиане отмечают 27 ноября церковный праздник святого Филиппа из Вифсаиды. На следующий день 28 ноября начинается Рождественский пост, а эту дату называют заговеньем, то есть подготовкой к посту. Это последний день, когда разрешается мясная и молочная пища.

Вечером 27 ноября проводились девичьи посиделки. Женщины вместе пряли и строили планы на Рождество. В этот день пытались задобрить домового, чтобы он дома не шалил. В день Филиппа гадали на возлюбленных и изгоняли тараканов.

Что нельзя делать 27 ноября

В этот день волки становятся очень злыми. Нельзя в одиночку ходить в лес, где могут быть волки. Нельзя убираться в доме в этот день. Есть мясо, яйца и молочные продукты можно, но нельзя пить вино.

Приметы погоды 27 ноября

Дождливый день – к хорошему урожаю пшеницы в следующем году.

Снег идет в этот день – к поздней весне.

Птицы много поют – к оттепели.

Если белка спустилась на землю с дерева, значит скоро наступит настоящая зима.

Автор: Екатерина Пулатова