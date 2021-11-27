Что отмечает церковь сегодня и как нужно вести себя в этот день - читайте на УНИАН.

Святой апостол Филипп был из числа двенадцати, так же, как апостолы Петр и Андрей. В ранней юности он был отдан учиться, узнал о пришествии Мессии и всем сердцем хотел его увидеть. Когда явился Иоанн Предтеча, Филипп покинул свою семью и стал учеником проповедника, а затем и Христа.

Читайте также27 ноября: народные традиции и обычаи, что запрещено делатьАпостол Филипп читал свои проповеди в Азии и Африке, за всю жизнь совершил многие чудеса. Однажды в Греции он встретил еврейского первосвященника, который пытался убить святого Филиппа, но ослеп.

Одно из наиболее значимых деяний апостола - обращение в христианство целой страны Ефиопии (нынешней Нубии). Скончался апостол мученически - его распяли вниз головой.

Православный праздник 27 ноября - день памяти святителя Григория Палама

Читайте также27 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьГригорий Палама родился в Константинополе в семье знатных и богатых родителей. Получил хорошее образование, был взят императором ко двору. Однако быстро почувствовал усталость и равнодушие к роскошной жизни, удалился на Афонскую гору и стал вести подвижнический образ жизни.

Он известен тем, что всю жизнь боролся с позицией других людей о том, что жизнь в уединении и молитве - это ересь. Григорий Палама называется защитником православия, его памяти посвящена вторая неделя Великого поста. За выдающиеся заслуги святого наградили саном архиепископа Фессалонитского. Будучи при этой должности, Григорий совершил многие чудеса как при жизни, так и после смерти

Приметы 27 ноября

утром появился иней - будет хороший урожай овса;

теплый день - следующий год не окажется урожайным;

снег 27 ноября - май не порадует хорошей погодой;

вороны каркают - к оттепели.

Что сегодня нельзя делать

В старину считалось, что 27 ноября на охоту выходят волки. В этот период они еще не ослабевают от голода, но уже хотят поживиться кем-нибудь. По этой причине учащались случаи нападения хищников на одиноких странников или скотину. Славяне в этот день старались не ходить в лес и без надобности вообще не выходить из дома.

Что можно делать 27 ноября

Крестьяне с радостью встречали эту дату - заканчивался сбор урожая и работы в поле. Также к концу осени уже часть скотины была забита, поэтому хозяйки готовили вкусные блюда и ставили их на стол. Это было особенно важно, так как с 28 ноября начинается Рождественский пост - люди старались насытиться перед тем, как поститься.

Филиппов день - начало "бабьих посиделок". Устраивать шумные гулянья и свадьбы уже было нельзя, наши предки занимались благочестивыми и спокойными делами. Девушки собирались в избах, шили, ткали пряжу, разговаривали и рассказывали истории.

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Автор: Кристина Кащавцева