Христиане отмечают церковный праздник 26 октября в честь мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. Также в эту дату почитается чудотворная Иверская икона Божьей Матери.
На Агафона наши предки наводили порядок в летнем душе и бане - чистили емкости для воды, заменяли гнилые доски и заменяли веники на новые. Славяне верили в банника - злого духа бани - и опасались его в эту дату. Чтобы задобрить банника, существу оставляли новый веник или куриную ногу.
В наши дни в этот день рекомендуется провести уборку в ванной. Также дата благоприятна для любых водных процедур. Особенно полезны они будут для детей.
26 октября считается удачным днем для лечения эпилепсии. Также в этот день знахарки делают обереги на ценные вещи.
Что нельзя делать 26 октября
- Нельзя оставлять бардак в бане и в ванной.
- В этот день нельзя ходить грязными и с немытыми волосами.
- 26 октября нельзя лениться и откладывать дела на потом.
Приметы погоды 26 октября
- Петухи вечером долго поют - к скорой кардинальной перемене погоды.
- Облака красного цвета сулят дожди.
- Если облака плывут с юга на север - к сильному порывистому ветру.
- Восход солнца в облаках предвещает сильные морозы на следующей неделе.