Народный праздник 26 октября известен под названиями Карп, Агафонов день, Злата-онучница.

Христиане отмечают церковный праздник 26 октября в честь мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилы, его сестры Агафоники и мученика Агафодора. Также в эту дату почитается чудотворная Иверская икона Божьей Матери.

На Агафона наши предки наводили порядок в летнем душе и бане - чистили емкости для воды, заменяли гнилые доски и заменяли веники на новые. Славяне верили в банника - злого духа бани - и опасались его в эту дату. Чтобы задобрить банника, существу оставляли новый веник или куриную ногу.

В наши дни в этот день рекомендуется провести уборку в ванной. Также дата благоприятна для любых водных процедур. Особенно полезны они будут для детей.

Видео дня

26 октября считается удачным днем для лечения эпилепсии. Также в этот день знахарки делают обереги на ценные вещи.

Что нельзя делать 26 октября

Нельзя оставлять бардак в бане и в ванной. В этот день нельзя ходить грязными и с немытыми волосами. 26 октября нельзя лениться и откладывать дела на потом.

Приметы погоды 26 октября

Петухи вечером долго поют - к скорой кардинальной перемене погоды.

Облака красного цвета сулят дожди.

Если облака плывут с юга на север - к сильному порывистому ветру.

Восход солнца в облаках предвещает сильные морозы на следующей неделе.

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