Народный праздник 24 января имеет названия Федосей-весняк, Федосеев день.

24 января христиане отмечают церковный праздник в честь святого Феодосия Великого. В этот день часто наступала оттепель, но крестьяне ей не радовались, поскольку это предвещало позднюю зиму и позднее начало посевных работ.

По народным поверьям, в этот день по земле ходит нечистая сила. Она портит землю для будущего урожая и мучает животных в хлеву. Часто в этот день людей мучают лихорадки. 24 января - опасная дата для больных людей. Все болезни сегодня обостряются.

Чтобы прогнать от себя лихорадку, в этот день стоит попариться в бане или принять сауну. Ещё один надежный способ - поспать на печи. По народным приметам, если 24 января во двор зашла чужая кошка, то в этом дворе скоро кто-то умрет. Если собака скулит, то её хозяин заболеет.

Что нельзя делать 24 января

Нельзя стричь волосы, иначе можно укоротить себе жизнь. Нельзя одалживать деньги другим людям. Болеющим людям лучше не выходить из дома, иначе болезнь усилится.

Приметы погоды 24 января

Оттепель сегодня - к поздней и холодной весне.

Полная прорубь воды - к полноводью весной.

Мелкие и редкие облака сулят сильные морозы.

Снег с утра - к сильным затяжным морозам.

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