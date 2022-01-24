24 января христиане отмечают церковный праздник в честь святого Феодосия Великого. В этот день часто наступала оттепель, но крестьяне ей не радовались, поскольку это предвещало позднюю зиму и позднее начало посевных работ.
По народным поверьям, в этот день по земле ходит нечистая сила. Она портит землю для будущего урожая и мучает животных в хлеву. Часто в этот день людей мучают лихорадки. 24 января - опасная дата для больных людей. Все болезни сегодня обостряются.
Чтобы прогнать от себя лихорадку, в этот день стоит попариться в бане или принять сауну. Ещё один надежный способ - поспать на печи. По народным приметам, если 24 января во двор зашла чужая кошка, то в этом дворе скоро кто-то умрет. Если собака скулит, то её хозяин заболеет.
Что нельзя делать 24 января
- Нельзя стричь волосы, иначе можно укоротить себе жизнь.
- Нельзя одалживать деньги другим людям.
- Болеющим людям лучше не выходить из дома, иначе болезнь усилится.
Приметы погоды 24 января
- Оттепель сегодня - к поздней и холодной весне.
- Полная прорубь воды - к полноводью весной.
- Мелкие и редкие облака сулят сильные морозы.
- Снег с утра - к сильным затяжным морозам.