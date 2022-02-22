Народный праздник 22 февраля получил названия Никифоры-Панкраты, Лаптев день.

Христиане отмечают церковный праздник 22 февраля в честь двух святых, преподобных Никифора Важеозерского и Панкратия Печерского. В этот день наши предки плели обувь для продажи. Занимались этим мальчики и мужчины.

В этот период припасы на зиму уже подходили к концу. 22 февраля все посещали рынок и пытались сторговаться. Дата считается очень удачной для продажи и покупок. По народным верованиям, на Панкрата нужно начинать лечить хроническую болезнь - тогда она точно навсегда излечится.

По примете, если 22 февраля выставить обувь за порог на весь день, то у владельца обуви будет крепкое здоровье целый год. А если за порог выставить семена, то растение даст хороший урожай.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя выдавливать прыщи. Кормить диких птиц - к беде. Носить грязную и старую обувь сегодня - к болезням.

Приметы погоды 22 февраля

Птицы ведут себя беспокойно - к ранней весне.

Если на деревьях много снега, то год будет урожайным.

Стекла запотели - к потеплению.

Морозный день означает, что холода ещё долго будут стоять.

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