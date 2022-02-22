Какой православный праздник 22 февраля отмечают христиане и что нужно делать сегодня - читайте на УНИАН.

Согласно преданию, святой Панкратий был современником Иисуса Христа. Родители Панкратия жили в Антиохии и, услышав о чудесах Господних, отправились в Иерусалим. Отец его сблизился с учениками Христа, особенно с апостолом Петром.

После Вознесения Господня один из апостолов пришел к родителям Панкратия и крестил их. Когда родители юноши скончались, он раздал все свое имение, а сам ушел в пещеры, где посвящал время только труду и молитве. Позднее он путешествовал с апостолами Петром и Павлом, которые рукоположили его во епископы города Тавромении.

Панкратий усиленно просвещал людей, отстаивал христианскую веру, построил храмы, где совершал богослужения и принимал желающих узнать истину Божию. Число этих людей росло, поэтому вскоре весь город принял христианство. Панкратий всю жизнь мудро управлял своей паствой, но был зверски убит язычниками.

В честь памяти священномученика сегодня отмечается народный праздник 22 февраля - Панкратов день.

Приметы 22 февраля

холодно сегодня - март будет теплым;

оттепель 22 февраля - ударят морозы;

свиньи визжат в эту дату - погода испортится;

сильная стужа - уже снегопадов не будет.

Сны, которые снятся в ночь с 21 на 22 февраля - вещие.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя делать комплименты девушкам - они могут лишиться своей красоты. Также не рекомендуется хвалить детей, иначе станут ленивыми. Не поднимайте ничего с земли, особенно деньги, так как заберете энергетику и страдания другого человека.

Что можно делать 22 февраля

В старину люди 22 февраля плели лапти, поэтому дата называлась "Лаптев день". Крестьяне надевали их на босу ногу, плели разные виды такой обуви - для дома и для улицы. Лапти быстро изнашивались, поэтому на них всегда был спрос - мужчины учили своих сыновей с детства этому искусству.

Женщины 22 февраля занимались домашним хозяйством, убирали, стирали, готовили и проверяли запасы еды.

Вас также могут заинтересовать новости: