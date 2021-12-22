Народный праздник 22 декабря / фото Денис Вишневский

22 декабря христиане отмечают церковный праздник зачатия святой Богородицы. Родители девы Марии Анна и Иоаким долго не могли зачать дитя. Только на старости лет им явился ангел и сообщил, что у них будет дочь. Католики считают, что зачатие Марии было непорочным и она была безгрешной, а по православным догмам Марию зачали так же, как и всех людей.

На Руси считали, что в этот день окончательно устанавливается зима. Часто на эту дату выпадает день зимнего солнцестояния – самая длинная ночь в году. Наши предки считали, что в эту дату солнце борется с тьмой. Чтобы помочь солнцу, в печи на целый день разжигали огонь.

Что нельзя делать 22 декабря

  1. Беременным женщинам нельзя тяжело работать и выходить из дома.
  2. Нельзя есть мясо и молочные продукты беременным.
  3. Нельзя обижать и дразнить животных.

Приметы погоды 22 декабря

  • Солнечный день с голубым небом сулит морозный и снежный Новый год.
  • Пасмурный и облачный день сулит теплый Новый год.
  • Много инея на деревьях – к хорошему урожаю.

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