Народный праздник 22 декабря / фото Денис Вишневский
22 декабря христиане отмечают церковный праздник зачатия святой Богородицы. Родители девы Марии Анна и Иоаким долго не могли зачать дитя. Только на старости лет им явился ангел и сообщил, что у них будет дочь. Католики считают, что зачатие Марии было непорочным и она была безгрешной, а по православным догмам Марию зачали так же, как и всех людей.
На Руси считали, что в этот день окончательно устанавливается зима. Часто на эту дату выпадает день зимнего солнцестояния – самая длинная ночь в году. Наши предки считали, что в эту дату солнце борется с тьмой. Чтобы помочь солнцу, в печи на целый день разжигали огонь.
Что нельзя делать 22 декабря
- Беременным женщинам нельзя тяжело работать и выходить из дома.
- Нельзя есть мясо и молочные продукты беременным.
- Нельзя обижать и дразнить животных.
Приметы погоды 22 декабря
- Солнечный день с голубым небом сулит морозный и снежный Новый год.
- Пасмурный и облачный день сулит теплый Новый год.
- Много инея на деревьях – к хорошему урожаю.