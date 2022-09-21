Народный праздник 21 сентября известен под названиями Осенины, Рождество Пресвятой Богородицы.

Христиане отмечают 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы, который также называют Второй Пречистой и Осенинами. В этот день верующие вспоминают о рождении Девы Марии у пожилой бездетной пары.

Наши предки очень уважали и любили этот праздник. В Рождество Богородицы обязательно посещали богослужение и слушали церковные песнопения. На Руси Богоматерь всегда почиталась как заступница всех женщин, покровительница материнства и целительница от болезней.

Поскольку Дева Мария родилась у пожилой пары, которая уже не надеялась на детей, в этот день читают молитвы о рождении ребенка. Считается, что 21 сентября Богородица может послать дитя даже тем женщинам, которые утратили надежду забеременеть. А беременные молятся Богородице о легких и успешных родах.

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В этот день славяне также праздновали окончание жатвы и полевых работ. Чем больше урожая удавалось собрать, тем богаче и пышнее было празднование. По давней традиции, 21 сентября в гости к новобрачным приходят их родители, и молодые готовят для них угощения.

Что нельзя делать 21 сентября

Если зажигаете огонь в этот день, то будьте с ним осторожны и не оставляйте пламя без присмотра. В этот день повышен риск пожара. Нельзя носить старую, неудобную и грязную обувь сегодня. Родителям не рекомендуется купать ребенка сегодня. Нельзя делиться хлебом с чужими людьми сегодня, но можно разделить его с родными.

Приметы погоды 21 сентября

Перелетные птицы высоко летят - к сильному похолоданию.

Если зайцы роют много нор, то зима будет суровой.

Много паутины на деревьях - к потеплению.

Чем больше шелухи на луковицах, тем холоднее будет зима.

Алое небо на рассвете - к дождливой и ветряной погоде.

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