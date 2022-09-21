Христиане отмечают 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы, который также называют Второй Пречистой и Осенинами. В этот день верующие вспоминают о рождении Девы Марии у пожилой бездетной пары.
Наши предки очень уважали и любили этот праздник. В Рождество Богородицы обязательно посещали богослужение и слушали церковные песнопения. На Руси Богоматерь всегда почиталась как заступница всех женщин, покровительница материнства и целительница от болезней.
Поскольку Дева Мария родилась у пожилой пары, которая уже не надеялась на детей, в этот день читают молитвы о рождении ребенка. Считается, что 21 сентября Богородица может послать дитя даже тем женщинам, которые утратили надежду забеременеть. А беременные молятся Богородице о легких и успешных родах.
В этот день славяне также праздновали окончание жатвы и полевых работ. Чем больше урожая удавалось собрать, тем богаче и пышнее было празднование. По давней традиции, 21 сентября в гости к новобрачным приходят их родители, и молодые готовят для них угощения.
Что нельзя делать 21 сентября
- Если зажигаете огонь в этот день, то будьте с ним осторожны и не оставляйте пламя без присмотра. В этот день повышен риск пожара.
- Нельзя носить старую, неудобную и грязную обувь сегодня.
- Родителям не рекомендуется купать ребенка сегодня.
- Нельзя делиться хлебом с чужими людьми сегодня, но можно разделить его с родными.
Приметы погоды 21 сентября
- Перелетные птицы высоко летят - к сильному похолоданию.
- Если зайцы роют много нор, то зима будет суровой.
- Много паутины на деревьях - к потеплению.
- Чем больше шелухи на луковицах, тем холоднее будет зима.
- Алое небо на рассвете - к дождливой и ветряной погоде.