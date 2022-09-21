Какой праздник 21 сентября / фото УНИАН

Христиане отмечают 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы, который также называют Второй Пречистой и Осенинами. В этот день верующие вспоминают о рождении Девы Марии у пожилой бездетной пары.

Наши предки очень уважали и любили этот праздник. В Рождество Богородицы обязательно посещали богослужение и слушали церковные песнопения. На Руси Богоматерь всегда почиталась как заступница всех женщин, покровительница материнства и целительница от болезней.

Поскольку Дева Мария родилась у пожилой пары, которая уже не надеялась на детей, в этот день читают молитвы о рождении ребенка. Считается, что 21 сентября Богородица может послать дитя даже тем женщинам, которые утратили надежду забеременеть. А беременные молятся Богородице о легких и успешных родах.

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В этот день славяне также праздновали окончание жатвы и полевых работ. Чем больше урожая удавалось собрать, тем богаче и пышнее было празднование. По давней традиции, 21 сентября в гости к новобрачным приходят их родители, и молодые готовят для них угощения.

Что нельзя делать 21 сентября

  1. Если зажигаете огонь в этот день, то будьте с ним осторожны и не оставляйте пламя без присмотра. В этот день повышен риск пожара.
  2. Нельзя носить старую, неудобную и грязную обувь сегодня.
  3. Родителям не рекомендуется купать ребенка сегодня.
  4. Нельзя делиться хлебом с чужими людьми сегодня, но можно разделить его с родными.

Приметы погоды 21 сентября

  • Перелетные птицы высоко летят - к сильному похолоданию.
  • Если зайцы роют много нор, то зима будет суровой.
  • Много паутины на деревьях - к потеплению.
  • Чем больше шелухи на луковицах, тем холоднее будет зима.
  • Алое небо на рассвете - к дождливой и ветряной погоде.

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