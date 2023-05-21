Народный праздник 21 мая известен под названиями Иванов день, Иван Богослов, Иван Пшеничник.

Православные верующие отмечают церковный праздник 21 мая в честь Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов и самого близкого ученика Иисуса Христа.

Наши предки в Иванов день сеяли пшеницу - главную кормовую культуру крестьян. Удачный период для посева культуры определяли по двум погодным признакам: появление листьев на дубе и цветение черемухи.

Апостол Иоанн Богослов был известным праведником, который помогал больным и беднякам, заботился о стариках. В день его памяти все страждущие и обездоленные люди молились о благословении и защите. По давнему обычаю Киевской Руси нищие люди в Иванов день могли попросить еды и воды в любом доме, и хозяйка не могла им отказать.

Видео дня

По давнему поверью, 21 мая обязательно нужно угостить незнакомца пирогом, или отнести выпечку в церковь. Это принесет в дом счастье и благословение, а также поспособствует хорошему урожаю. Часто с пирогом выходили на перекресток и угощали всех путников.

21 мая - хороший день, чтобы наладить отношения со свёкрами или тестями. Для этого нужно угостить их собственной выпечкой.

Рожденные 21 мая люди очень амбициозные и ответственные. Они очень упорны в достижении своих целей и готовы работать ради мечты, не жалея себя. Эти люди не умеют отдыхать и расслабляться. С окружающими они ведут себя вежливо, но о личном не говорят.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя в этот день отказывать в помощи людям, которые её попросили. Также нельзя оставлять гостей совсем без угощения.

21 мая не выбрасывайте остатки хлеба. Скормите крошки птицам или домашнему скоту.

Нельзя стирать и гладить одежду сегодня.

Иванов день считается неудачным для строительства, ремонта и генеральной уборки - такие дела в эту дату пройдут неудачно.

Приметы погоды 21 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Дождливый день 21 мая - к хорошему урожаю грибов.

Радуга утром предвещает ухудшение погоды, вечером - ясные и теплые дни.

Если на яблоне цветы уже опали, то скоро наступит погодное лето.

Теплый ветер 21 мая предвещает потепление, холодный - похолодание.

Если утром на траве нет росы, то лето будет засушливым и неурожайным.

Черемуха обильно цветет - лето будет дождливым.

Безоблачный день предвещает сухой остаток мая.

Гроза в Иванов день пошла - остаток мая будет грозовым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: