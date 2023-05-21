Православные верующие отмечают церковный праздник 21 мая в честь Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов и самого близкого ученика Иисуса Христа.
Наши предки в Иванов день сеяли пшеницу - главную кормовую культуру крестьян. Удачный период для посева культуры определяли по двум погодным признакам: появление листьев на дубе и цветение черемухи.
Апостол Иоанн Богослов был известным праведником, который помогал больным и беднякам, заботился о стариках. В день его памяти все страждущие и обездоленные люди молились о благословении и защите. По давнему обычаю Киевской Руси нищие люди в Иванов день могли попросить еды и воды в любом доме, и хозяйка не могла им отказать.
По давнему поверью, 21 мая обязательно нужно угостить незнакомца пирогом, или отнести выпечку в церковь. Это принесет в дом счастье и благословение, а также поспособствует хорошему урожаю. Часто с пирогом выходили на перекресток и угощали всех путников.
21 мая - хороший день, чтобы наладить отношения со свёкрами или тестями. Для этого нужно угостить их собственной выпечкой.
Рожденные 21 мая люди очень амбициозные и ответственные. Они очень упорны в достижении своих целей и готовы работать ради мечты, не жалея себя. Эти люди не умеют отдыхать и расслабляться. С окружающими они ведут себя вежливо, но о личном не говорят.
Что нельзя делать 21 мая
Нельзя в этот день отказывать в помощи людям, которые её попросили. Также нельзя оставлять гостей совсем без угощения.
21 мая не выбрасывайте остатки хлеба. Скормите крошки птицам или домашнему скоту.
Нельзя стирать и гладить одежду сегодня.
Иванов день считается неудачным для строительства, ремонта и генеральной уборки - такие дела в эту дату пройдут неудачно.
Приметы погоды 21 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Дождливый день 21 мая - к хорошему урожаю грибов.
- Радуга утром предвещает ухудшение погоды, вечером - ясные и теплые дни.
- Если на яблоне цветы уже опали, то скоро наступит погодное лето.
- Теплый ветер 21 мая предвещает потепление, холодный - похолодание.
- Если утром на траве нет росы, то лето будет засушливым и неурожайным.
- Черемуха обильно цветет - лето будет дождливым.
- Безоблачный день предвещает сухой остаток мая.
- Гроза в Иванов день пошла - остаток мая будет грозовым.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.