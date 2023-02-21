Христиане отмечают церковный праздник 21 февраля в честь одного из двенадцати малых пророков святого Захария.
В давние времена считалось, что 21 февраля святой Захарий спускается на Землю и проверяет, как люди готовятся к сельскохозяйственным работам и первым посевам. К этому дню делали ремонт в сарае, чинили сельскохозяйственное орудие и подковывали лошадей.
Наши предки в этот день осматривали, точили и чинили серпы - одно из главных орудий труда у крестьян. Считалось, что наточить серп нужно перед весенними посевами, чтобы урожай был хорошим. Также серп кропили святой водой.
Считалось, что в этот день все металлические предметы приносят удачу и являются мощными оберегами. Поэтому перед выполнением трудной задачи или далеким путешествием в карман клали изделие из металла. В целом же день 21 февраля считается несчастливым для новых дел, охоты и рыбалки.
Что нельзя делать 21 февраля
- Этот день считается неудачным для медицинских манипуляций и операций, особенно пломбирования зубов.
- Дата удачная для свадьбы, но жениху и невесте нельзя спорить друг с другом в этот день.
- Нельзя никому в этот день завидовать, иначе чужие проблемы на вас перейдут.
- Нельзя работать в земле ржавым или грязным инвентарем, иначе урожай будет плохой.
Приметы погоды 21 февраля
- Круги вокруг луны ночью предвещают раннюю весну.
- Если животные себя беспокойно ведут, то приближается снежная буря.
- Собака купается в снегу - к потеплению.
- Если молодая трава уже проклюнулась, то серьезных заморозков больше не будет.
- На деревьях много инея - пчелы много меда сделают весной.
- Гром 21 февраля предвещает ветреную погоду в начале весны.