Народный праздник 21 февраля известен под названием Захарий Серповидец.

Христиане отмечают церковный праздник 21 февраля в честь одного из двенадцати малых пророков святого Захария.

В давние времена считалось, что 21 февраля святой Захарий спускается на Землю и проверяет, как люди готовятся к сельскохозяйственным работам и первым посевам. К этому дню делали ремонт в сарае, чинили сельскохозяйственное орудие и подковывали лошадей.

Наши предки в этот день осматривали, точили и чинили серпы - одно из главных орудий труда у крестьян. Считалось, что наточить серп нужно перед весенними посевами, чтобы урожай был хорошим. Также серп кропили святой водой.

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Считалось, что в этот день все металлические предметы приносят удачу и являются мощными оберегами. Поэтому перед выполнением трудной задачи или далеким путешествием в карман клали изделие из металла. В целом же день 21 февраля считается несчастливым для новых дел, охоты и рыбалки.

Что нельзя делать 21 февраля

Этот день считается неудачным для медицинских манипуляций и операций, особенно пломбирования зубов. Дата удачная для свадьбы, но жениху и невесте нельзя спорить друг с другом в этот день. Нельзя никому в этот день завидовать, иначе чужие проблемы на вас перейдут. Нельзя работать в земле ржавым или грязным инвентарем, иначе урожай будет плохой.

Приметы погоды 21 февраля

Круги вокруг луны ночью предвещают раннюю весну.

Если животные себя беспокойно ведут, то приближается снежная буря.

Собака купается в снегу - к потеплению.

Если молодая трава уже проклюнулась, то серьезных заморозков больше не будет.

На деревьях много инея - пчелы много меда сделают весной.

Гром 21 февраля предвещает ветреную погоду в начале весны.

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