Каким святым молиться на православный праздник 21 февраля и какие традиции соблюдать - узнайте на УНИАН.

Пророк Захарий Серповидец жил за 500 лет до Рождества Христова и был из числа двенадцати меньших пророков. Он был знатным провидцем и рассказал обо всем: о вхождении Иисуса в Иерусалим, о том, как Иуда предаст его за тридцать серебреников, о прободении ребра Спасителя и о многих других событиях. Серповидцем его назвали, потому что во время одного из своих видений он узрел священный свиток, изогнутый в форме серпа и летящий по воздуху.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 21 февраля - Захарьев день.

Православный праздник 21 февраля - день памяти великомученика Феодора Стратилата

Святой происходил из города Евхаита, с молодости был наделен многими дарами и знаниями. Господь открыл святому воину христианскую истину, благодаря которой Феодор смог победить змея, вселяющего ужас и страх в жителей города. За этот подвиг получил должность военачальника, нес в народ христианскую веру, под его влиянием многие люди отказались от идолопоклонства и город принял христианство.

Во времена правления императора Ликиния началось гонение на христиан, Феодор сам пригласил царя к себе, пообещав принести жертву идолам. Вместо этого на глазах правителя он разбил идолов, за что был схвачен и подвергнут страшным пыткам. Господь исцелил своего раба, а воины, наутро увидев Феодора живым и невредимым, крестились. Тем не менее, святой пожелал принять мученический венец, сам отдал себя в руки палачей и его казнили мечом.

Приметы 21 февраля

дым стелется низко по земле - к снегопаду;

гром гремит 21 февраля - весна и лето окажутся ветренными;

собаки в снегу валяются - к потеплению;

сильный мороз на Захария - холода скоро закончатся.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя брать в руки длинные палки - есть риск быть битым. Также не рекомендуется плеваться, даже если очень хочется - к заболеваниям ротовой полости. Не поднимайте 21 февраля ничего с земли, особенно деньги, иначе ваше финансовое положение резко ухудшится.

Что можно делать 21 февраля

Знахари в этот день снимают сглаз и порчу, так что, если у вас есть необходимость, можете обратиться к целителю. Сегодня можно торговать и проводить сделки - они будут удачными. Сны в ночь с 20 на 21 февраля считаются вещими, толковать их нужно буквально.

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