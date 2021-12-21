Народный праздник 21 декабря / фото УНИАН

21 декабря христиане отмечают церковный праздник преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской. Святой Анфисе молятся во время тяжелых жизненных испытаний, конфликтах с начальством и родными.

В народе Анфису считали покровительницей рукоделия. В этот день женщины садятся за вышивку, вязание и пряжу, а все изделия получаются удачными и красивыми. Девушки вышивали себе свадебное платье.

В эту дату легко наслать сглаз или порчу, из-за чего дата считается опасной. Для защиты от злых сил на запястье нужно повязать белую или желтую нитку. 21 декабря отмечается зимнее солнцестояние – самая длинная ночь в году. После этой даты дни становятся длиннее, а ночи короче.

Что нельзя делать 21 декабря

  1. Нельзя встречать солнцестояние в неубранном доме.
  2. В эту дату нельзя сметать на пол хлебные крошки.
  3. Нельзя пить спиртное.

Приметы погоды 21 декабря

  • Если целый день идет снег, то лето будет дождливым.
  • Вьюга 21 декабря сулит ухудшение погоды.
  • Синички часто поют – к морозам.
  • Если день морозный, но солнечный и бесснежный, то зима будет теплой.

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Автор: Екатерина Пулатова