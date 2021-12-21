Народный праздник 21 декабря получил названия Анфиса Рукодельница, день Патапия.

21 декабря христиане отмечают церковный праздник преподобного Патапия Фивского и мученицы Анфисы Римской. Святой Анфисе молятся во время тяжелых жизненных испытаний, конфликтах с начальством и родными.

В народе Анфису считали покровительницей рукоделия. В этот день женщины садятся за вышивку, вязание и пряжу, а все изделия получаются удачными и красивыми. Девушки вышивали себе свадебное платье.

В эту дату легко наслать сглаз или порчу, из-за чего дата считается опасной. Для защиты от злых сил на запястье нужно повязать белую или желтую нитку. 21 декабря отмечается зимнее солнцестояние – самая длинная ночь в году. После этой даты дни становятся длиннее, а ночи короче.

Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя встречать солнцестояние в неубранном доме. В эту дату нельзя сметать на пол хлебные крошки. Нельзя пить спиртное.

Приметы погоды 21 декабря

Если целый день идет снег, то лето будет дождливым.

Вьюга 21 декабря сулит ухудшение погоды.

Синички часто поют – к морозам.

Если день морозный, но солнечный и бесснежный, то зима будет теплой.

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Автор: Екатерина Пулатова