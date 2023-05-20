Народный праздник 20 мая известен под названиями Купальница, Нил-бражник.

Православные верующие отмечают церковный праздник 20 мая в честь святого Нила Сорского. В Киевской Руси эта дата получила название Купальница, поскольку в эту дату наши предки купали лошадей в родниковой воде. Верили, что в Нилов день родниковая вода дает жеребцам крепкое здоровье и выносливость, а кобылам - плодовитость.

Помимо коней 20 мая на реки выгоняли водоплавающих птиц с птенцами, чтобы у них было крепкое здоровье и хороший аппетит. Также воду с рек и озер набирали в ведра и несли на огород, чтобы полить молодые саженцы. А вот сами люди 20 мая в воде не купались.

В последнюю неделю мая крестьяне продолжали сеять огород. Сейчас удачный период чтобы посеять дыню, арбуз и кабачки. Во время посева, по давним приметам, ни в коем случае нельзя повышать голос и материться, иначе овощи не уродятся. Если у кого-то в эту дату было плохое настроение или конфликт с родными, то работу на огороде переносили на другой день.

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Рожденные 20 мая люди очень умные, талантливые и работоспособные, но им не хватает "пробивного" характера и настойчивости. Бывает, что при своих выдающихся способностях они работают на низкооплачиваемой работе. Они не любят льстить и лицемерить, из-за чего некоторые люди на них обижаются. Но друзья ценят их за честность.

Что нельзя делать 20 мая

Если в этот день вы занялись посевами, то во время работы нельзя материться, ссориться, иметь плохое настроение, повышать голос.

Дата 20 мая считается травмоопасной, поэтому в эту дату нельзя заниматься экстремальным спортом и игнорировать технику безопасности. Также нельзя оставлять детей без присмотра.

В этот день нельзя заниматься гаданиями, предсказаниями и другими магическими ритуалами, иначе измените судьбу в худшую сторону. К тому же такие ритуалы осуждает церковь.

Запрещено 20 мая сплетничать, обсуждать людей за их спиной, рассказывать чужие секреты и лицемерить, иначе и вас позднее так будут обсуждать.

Приметы погоды 20 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Акация расцвела - к хорошему меду на пасеках в этом году.

Если пчелы летают далеко от улья, то ближайшие дни будут жаркими.

Если утром прошел дождь, но к обеду земля высохла, то остаток мая будет жарким.

Гроза в этот день предвещает богатый урожай грибов, овощей и ягод.

Красная луна в эту ночь предвещает дождливую погоду.

Если у ласточек уже появились птенцы, то лето будет погожим.

Вечером громко стрекочут сверчки - к жаре.

Безветренный день предвещает засушливое лето.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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