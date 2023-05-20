УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают православные и о главных запретах дня.
Православный праздник сегодня, 20 мая - день памяти мученика Акакия Сотника
Святой Акакий жил в II-III веках в Каппадокии. Это были времена гонений христиан императором Максимианом.
Акакий был христианином и военным - командовал сотней в Мартисийском полке. Когда начальство узнало о его вере, Акакия подвергли пыткам, а потом повели в Византию и посадили в темницу. Святой сильно страдал, но все-таки нашел в себе силы и поблагодарил Бога, что смог страдать за веру. И тогда все услышали голос с неба: "Мужайся, Акакий, и крепись!".
В столичную темницу к Акакию каждую ночь приходили ангелы - омывали его раны и приносили еду. Увидев, что святой хорошо себя чувствует и не страдает, военачальник велел его казнить. Мощи святого Акакия похоронили в константинопольском храме, построенном на его честь, а после перенесли в итальянский город Сцилляцию.
Православный праздник сегодня, 20 мая - явление на небе Креста Господня в Иерусалиме
После смерти императора Константина Великого на престол взошел его сын - Констанций. Он отказался от христианства и уклонился в ересь Ария, который отрицал единосущих Сына и Отца.
Что утвердить святое Православие, в 351 году Господь явил в Иерусалиме небесное знамение. 7 мая по старому стилю, в дни святой Пятидесятницы, в три часа утра на небе появилось изображение равноконечного Креста Господня. Оно сияло так сильно, что затмевало солнце.
Это явление началось над Голгофской горой и достигло Елеонской горы. Знамение Креста переливалось всеми цветами радуги, а свидетели этого были поражены и удивлены. Многие люди сразу же поспешили ко святому храму Воскресения. Историки утверждают, что после этого явления многие иудеи и эллины приняли Святое Крещение.
Народный праздник 20 мая называется Купальница.
Какой сегодня праздник - народные приметы 20 мая
Приметы этого дня говорят о погоде в мае и сентябре:
- если ласточки высоко летают - будет ясная погода, низко - к дождю;
- дождь в этот день - к теплому сентябрю;
- если утром радуга - погода будет дождливой, а если вечером - ясной.
Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами.
Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 20 мая
Сегодня запрещено ругаться, сплетничать и сквернословить. Нельзя начинать ничего нового - лучше только планировать, но в то же время и бездельничать нельзя, займитесь текущими делами.
В этот день запрещается купать ребенка, кроме его мамы - иначе не пойдет на пользу.
Что сегодня можно делать
У святого Акакия просили дать сил вынести все трудности.
Наши предки в этот день обычно с утра шли на реку, купались и умывались родниковой водой. Считалось, что 20 мая вся вода становится целебной. Ею также окропляли дом, чтобы очистить его от нечисти.
Также сегодня нужно хорошо поработать в огороде или в поле, чтобы не упустить благодатное время. Сны 20 мая всегда вещие.