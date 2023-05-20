Какой сегодня православный праздник в календаре, приметы дня и что нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают православные и о главных запретах дня.

Православный праздник сегодня, 20 мая - день памяти мученика Акакия Сотника

Святой Акакий жил в II-III веках в Каппадокии. Это были времена гонений христиан императором Максимианом.

Акакий был христианином и военным - командовал сотней в Мар­ти­сийско­м пол­ке. Когда начальство узнало о его вере, Акакия подвергли пыткам, а потом повели в Византию и посадили в темницу. Святой сильно страдал, но все-таки нашел в себе силы и поблагодарил Бога, что смог страдать за веру. И тогда все услышали голос с неба: "Му­жай­ся, Ака­кий, и кре­пись!".

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В столичную темницу к Акакию каждую ночь приходили ангелы - омывали его раны и приносили еду. Увидев, что святой хорошо себя чувствует и не страдает, военачальник велел его казнить. Мо­щи свя­то­го Ака­кия похоронили в кон­стан­ти­но­по­льском хра­ме, построенном на его честь, а после перенесли в итальянский город Сцил­ля­цию.

Православный праздник сегодня, 20 мая - явление на небе Креста Господня в Иерусалиме

После смерти императора Константина Великого на престол взошел его сын - Констанций. Он отказался от христианства и уклонился в ересь Ария, который отрицал единосущих Сына и Отца.

Что утвердить святое Православие, в 351 году Господь явил в Иерусалиме небесное знамение. 7 мая по старому стилю, в дни святой Пятидесятницы, в три часа утра на небе появилось изображение равноконечного Креста Господня. Оно сияло так сильно, что затмевало солнце.

Это явление началось над Голгофской горой и достигло Елеонской горы. Знамение Креста переливалось всеми цветами радуги, а свидетели этого были поражены и удивлены. Многие люди сразу же поспешили ко святому храму Воскресения. Историки утверждают, что после этого явления многие иудеи и эллины приняли Святое Крещение.

Народный праздник 20 мая называется Купальница.

Какой сегодня праздник - народные приметы 20 мая

Приметы этого дня говорят о погоде в мае и сентябре:

если ласточки высоко летают - будет ясная погода, низко - к дождю;

дождь в этот день - к теплому сентябрю;

если утром радуга - погода будет дождливой, а если вечером - ясной.

Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 20 мая

Сегодня запрещено ругаться, сплетничать и сквернословить. Нельзя начинать ничего нового - лучше только планировать, но в то же время и бездельничать нельзя, займитесь текущими делами.

В этот день запрещается купать ребенка, кроме его мамы - иначе не пойдет на пользу.

Что сегодня можно делать

У святого Акакия просили дать сил вынести все трудности.

Наши предки в этот день обычно с утра шли на реку, купались и умывались родниковой водой. Считалось, что 20 мая вся вода становится целебной. Ею также окропляли дом, чтобы очистить его от нечисти.

Также сегодня нужно хорошо поработать в огороде или в поле, чтобы не упустить благодатное время. Сны 20 мая всегда вещие.

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