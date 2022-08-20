Христиане отмечают церковный праздник 20 августа в честь преподобного Пимена и мучеников Марина и Астерия. В этот день наши предки отмечали окончание сбора малины и чтили эту полезную ягоду. Из ягоды делали заготовки на зиму, а также готовили чай из листьев малины.
В этот день на Руси много трудились на поле и в саду: собирали поздние овощи и фрукты, перепахивали землю и сеяли озимые культуры. В этот день также чтили аистов и наблюдали за поведением птиц. Эта птица у славян считались божественною и счастливой. Увидеть её 20 августа было отличной приметой.
Что нельзя делать 20 августа
- Запрещено обижать аистов и даже плохо говорить о них.
- На супружеском ложе сегодня нельзя менять постельное белье, иначе пара может поссориться.
- После наступления темноты не стоит выходить из дома без большой нужды.
- Сегодня высок риск обмана и мошенничества, поэтому лучше не доверять незнакомцам.
Приметы погоды 20 августа
- Если аисты уже улетают в теплые края, то осень будет ранней и холодной.
- Если на реке видно пену, то скоро пойдут дожди.
- Радуга утром - к дождливой погоде.
- Если на паутине не видно пауков, то скоро погода ухудшится.
- Туман утром - к хорошей и ясной погоде.