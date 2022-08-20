Народный праздник 20 августа известен под названиями день Марины-Пимены, Маринин день.

Христиане отмечают церковный праздник 20 августа в честь преподобного Пимена и мучеников Марина и Астерия. В этот день наши предки отмечали окончание сбора малины и чтили эту полезную ягоду. Из ягоды делали заготовки на зиму, а также готовили чай из листьев малины.

В этот день на Руси много трудились на поле и в саду: собирали поздние овощи и фрукты, перепахивали землю и сеяли озимые культуры. В этот день также чтили аистов и наблюдали за поведением птиц. Эта птица у славян считались божественною и счастливой. Увидеть её 20 августа было отличной приметой.

Что нельзя делать 20 августа

Запрещено обижать аистов и даже плохо говорить о них. На супружеском ложе сегодня нельзя менять постельное белье, иначе пара может поссориться. После наступления темноты не стоит выходить из дома без большой нужды. Сегодня высок риск обмана и мошенничества, поэтому лучше не доверять незнакомцам.

Приметы погоды 20 августа

Если аисты уже улетают в теплые края, то осень будет ранней и холодной.

Если на реке видно пену, то скоро пойдут дожди.

Радуга утром - к дождливой погоде.

Если на паутине не видно пауков, то скоро погода ухудшится.

Туман утром - к хорошей и ясной погоде.

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