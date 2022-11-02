Народный праздник 2 ноября известен под названием Артемьев день.

Христиане отмечают церковный праздник 2 ноября в честь великомученика Артемия Антиохийского. На Артемия наши предки готовились к зиме и делали припасы. Мужчины чинили ограду и утепляли окна. Считалось, что если забор будет крепким и его не повалит ветер, то семье не страшны никакие жизненные невзгоды. На столе 2 ноября стояла квашеная капуста.

Наши предки считали, что рожденного 2 ноября человека защищает волчица - это духовный зверь именинника. Верили, что в эту дату рождаются смелые и отважные люди. В давние времена в эту дату чтили воинов, полководцев и охотников. Однако волков в эту дату опасались и для защиты дома вешали на ворота колокольчик.

Что нельзя делать 2 ноября

По народным приметам сегодня нельзя смотреть на птиц в полете, иначе они унесут с собой ваше счастье. Нельзя смотреть в глаза незнакомой собаке. Запрещено ссориться, повышать голос на близких, ругаться матом. Нельзя вытряхивать постельное белье, подушки и матрасы, а также ковры. Нельзя оставлять незавершенными дела, которые запланированы на сегодня. Все планы нужно исполнить, иначе они никогда не удадутся. Неудачный день для риска, азартных игр и рискованных покупок. Вечером нельзя ходить в лес, чтобы не встретить волка.

Приметы погоды 2 ноября

Иней на деревьях - к плохому урожаю в следующем году.

Если поздние яблоки кислые, то в ноябре будет много грязи и морозов.

Волки долго воют - к скорому похолоданию.

Если ежи уже впали в спячку, то зима будет ранней.

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