2 сентября отмечается церковный праздник библейского пророка Самуила. Этот святой считался покровителем мужчин. Женщины в эту дату пытались всячески угодить мужу и готовили ему вкусный ужин. Святому Самуилу молились о здоровье и благополучии мужа и отца.
Ко 2 сентября в лесу обычно появляются опята. В этот день часто готовят жареный картофель с грибами – символ хорошего урожая, сытости и мужской силы. Также на стол подают маринованные грибы.
Как и 1 сентября, в этот день собирали урожай свеклы и готовили из неё различные блюда. Вареную свеклу ели незамужние девушки для привлечения брака. Считалось, что чем сильнее человек устанет на огороде, тем крепче будет его здоровье осенью. Поэтому в наше время в этот день рекомендуется поработать на даче.
Что нельзя делать 2 сентября
- Не рекомендуется заводить новые знакомства сегодня.
- Нельзя расчесываться любым гребешком кроме деревянного.
- В этот день нельзя отказываться от помощи.
- Запрещается стричь ногти и волосы.
- Сегодня нельзя даже ненадолго оставлять детей без присмотра.
Приметы погоды 2 сентября
- Много калины и рябины поспело – к дождливой осени.
- Если муравейники наклонены к северу, то зима будет морозной.
- Журавли летят высоко – к теплой осени, низко – к холодной.
- Высокие облака сулят хорошую погоду.
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