В народе в этот день почитают мужчин.

2 сентября отмечается церковный праздник библейского пророка Самуила. Этот святой считался покровителем мужчин. Женщины в эту дату пытались всячески угодить мужу и готовили ему вкусный ужин. Святому Самуилу молились о здоровье и благополучии мужа и отца.

Ко 2 сентября в лесу обычно появляются опята. В этот день часто готовят жареный картофель с грибами – символ хорошего урожая, сытости и мужской силы. Также на стол подают маринованные грибы.

Как и 1 сентября, в этот день собирали урожай свеклы и готовили из неё различные блюда. Вареную свеклу ели незамужние девушки для привлечения брака. Считалось, что чем сильнее человек устанет на огороде, тем крепче будет его здоровье осенью. Поэтому в наше время в этот день рекомендуется поработать на даче.

Что нельзя делать 2 сентября

Не рекомендуется заводить новые знакомства сегодня. Нельзя расчесываться любым гребешком кроме деревянного. В этот день нельзя отказываться от помощи. Запрещается стричь ногти и волосы. Сегодня нельзя даже ненадолго оставлять детей без присмотра.

Приметы погоды 2 сентября

Много калины и рябины поспело – к дождливой осени.

Если муравейники наклонены к северу, то зима будет морозной.

Журавли летят высоко – к теплой осени, низко – к холодной.

Высокие облака сулят хорошую погоду.

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Автор: Екатерина Пулатова