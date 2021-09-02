Пророк Самуил был библейским пророком, последним и самым известным из судей израильских. Жил более, чем за 1000 лет до Рождества Христова, его имя на иврите - Шмуль - "услышанный Богом".
Родители отвели мальчика в храм и оставили там до совершеннолетия. Вскоре Господь сделал Самуила своим пророком. После смерти Илии Самуил стал судьей, избрал и помазал первого царя - Саула и второго - Давида. Скончался Самуил мирно, в преклонных годах.
Какой сегодня церковный праздник - день памяти мученика Севира
Читайте такжеДень предпринимателя 2021: история и дата праздника, яркие поздравления в открыткахМужчина жил во Фракии, неоднократно страдал за веру во Христа. Севир многих обратил в христианскую веру, эти люди также подверглись мучениям. Самым известным мучеником стал Мемнон - сотник, которого, после долгих пыток, сожгли в печи.
Приметы 2 сентября
- журавли летят высоко и неторопливо - к теплой осени;
- мыши из полей перебрались в дом - к холодной зиме;
- с Самойлова дня птицы улетают на юг;
- сны, приснившиеся в ночь на 2 сентября почти всегда сбываются.
Что нельзя сегодня делать
- оставлять маленьких детей (до 7 лет) одних в комнате;
- ругаться и ссориться;
- стричь волосы и ногти;
- пересчитывать деньги и оттягивать возврат долга, если он есть.
Что можно делать 2 сентября
В этот день особо почитаются мужчины и их труд, поэтому сегодня нужно всячески ухаживать за представителями сильного пола. Также наши предки верили, что, если 2 сентября приготовить блюдо из свеклы, то вскоре получится выйти замуж.
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