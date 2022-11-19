Народный праздник 19 ноября известен под названиями Павел Ледостав, Павел и Варлаам.

Христиане отмечают церковный праздник 19 ноября в честь двух святых - преподобного Варлаама и Павла Исповедника.

Этот день наши предки прозвали Павел Ледостав, поскольку озера и реки впервые покрывались корочкой льда. В народе считали, что этот лед продержится до самой весны. В особо холодные года 19 ноября по льду уже можно было ездить на санях. Дети в этот день любили кататься на коньках.

Рыбаки в этот день начинали готовиться к зимней рыбалке - проверяли удочку и снасти, собирали приманки, покупали новые крючки. В некоторых регионах для удачной рыбалки бросали в воду монетку - верили, что тогда рыба будет хорошо клевать.

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В этот день можно готовить блюда и заготовки на зиму из калины - традиционной украинской ягоды. Наши предки верили, что снег добавляет целебную силу ягодам. Большой удачей считалось собрать урожай, когда снег уже выпал, но ягоды ещё не сгнили.

Что нельзя делать 19 ноября

При разжигании угля нельзя оставлять пламя без присмотра, чтобы пожара не случилось. С этой даты нельзя ездить на машине с летними шинами, чтобы не случилось аварий. Уже пора менять шины на зимние. Неудачный день для свадьбы. Рыбаку нельзя кричать и ругаться возле воды, иначе не будет улова.

Приметы погоды 19 ноября

Если ночь ясная, но не видно звезд, то скоро пойдет снег.

Если выпал снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Лед на воде ровный - к хорошему урожаю в следующем году.

Алый закат предвещает снег или дождь.

Снег целый день идет - к снежной зиме.

Если корова дала большой удой в этот день - это хорошая примета. Зима будет сытой и благополучной.

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