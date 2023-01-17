Народный праздник 17 января известен под названиями Зосима-пчельник, Феоктистов день.

Христиане отмечают церковный праздник 17 января в честь преподобного Феоктиста и святого мученика Зосимы. Преподобный Зосима считается покровителем пчеловодов, ему молятся сегодня о хорошем урожае мёда. Чтобы задобрить святого Зосима, на стол в этот день ставили мёд и блюда из него, такие как пряники и медовые ириски.

Девушки на Зосима гадают на судьбу и суженых. Подходит к концу период святок, и на землю возвращается нечистая сила. Для защиты жилья или спального места от злых духов наши предки развешивали в доме и над кроватью венки из чертополоха.

В этот день в селах проводили обряд "изгнания черта". Для этого выбирали высокого мужчину из села, и наряжали его в вывернутую наизнанку меховую шубу. Другие селяне имитировали драку и "прогоняли" черта из села. В центре села разжигали костер. Считалось, что такая сценка отпугнет от жилища злых духов.

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Что нельзя делать 17 января

Этот день неудачен для женитьбы и венчания. В этот день запрещено выбрасывать остатки еды в мусорное ведро, но можно отдать их домашнему скоту. День считается пожароопасным, поэтому нельзя играть с огнем и небрежно с ним обращаться. Запрещено оставлять ребенка без присмотра сегодня.

Приметы погоды 17 января

Алое небо вечером на закате предвещает сильный ветер.

Если на ветках деревьев лежит густой слой снега, то пчелы в этом году принесут хороший урожай меда.

17 января резко потеплело - к теплому февралю и ранней весне.

Туман утром предвещает хороший урожай зерна.

Чистое небо и полная луна в этот день предвещают мокрую весну.

Ясное голубое небо 17 января - к затяжным морозам.

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