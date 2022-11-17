Народный праздник 17 ноября известен под названиями Ерёмин день, Ерема – сиди дома.

Христиане отмечают церковный праздник 17 ноября в честь мучеников Никандра и Еремея, учеников апостола Павла. Этот день у наших предков получил название Ерёмин день. Обычно 17 ноября стояла плохая погода, непригодная для езды по дорогам.

Сегодняшняя дата считалась опасной и неблагоприятной из-за разгула на земле злой силы. Считалось, злые духи в этот день пытаются войти в дома и разжечь пожар в печах, а на людей на улицах насылают лихорадки. Поэтому в этот день старались без большой необходимости не выходить на улицу и не оставлять костер без присмотра.

Наши предки в этот день не выходили на улицу, потому что хватало работы дома. Мужчины чинили и утепляли окна, чистили печь, заменяли ставни. Женщины собирались вместе за рукоделием, изготовляли теплую обувь и свитера, ткали ковры.

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В день Еремея наши предки наделяли особой целебной силы гроздья рябины. Наши предки верили, что рябина излечит человека от болезней, а ветка с ягодами на подоконнике защитит дом от беды.

Что нельзя делать 17 ноября

Без большой необходимости не стоит выходить из дома сегодня. Нельзя никому одалживать дрова, уголь и соль в этот день. Нельзя одеваться слишком легко и не по погоде, иначе можно заболеть. В этот день не стоит распахивать окна и надолго открывать дверь - это привлекает злые силы. В этот день нельзя играть свадьбу и вообще устраивать людные шумные гуляния. Неудачный день для торговли. Не стоит назначать крупные сделки.

Приметы погоды 17 ноября

Куры ощипывают на себе перья - к снегопаду.

Волнистые облака сегодня предвещают скорое ухудшение погодных условий.

Если лужи покрылись льдом, то в декабре выпадет много снега.

Туман утром сулит оттепель.

Иней покрыл деревья - с скорым морозам.

Если утки остались зимовать в Украине, то зима будет мягкой.

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