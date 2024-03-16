Народный праздник 17 марта известен под названиями Алексей Теплый, Герасим-грачевник.

Православная церковь Украины 17 марта по новому стилю чтит память преподобного Алексея, человека Божьего, а также священномучеников Трофима и Фала. По старому стилю в праздник сегодня верующие вспоминают преподобного Герасима Иорданского, который в Киевской Руси считался покровителем грачей.

В этом году в народный праздник 17 марта отмечается Прощеное воскресенье 2024. В такой день нужно попросить прощения у родных, близких и друзей, если вы в чем-то провинились. А также не стоит держать зла, если извинились перед вами.

Сегодняшний народный праздник был известен под названием Алексей Теплый. Во второй половине марта часто наступало долгожданное потепление, а дороги размывало. Люди пересаживались с телег на сани. День 17 марта посвящали осмотру телег, починке и смазыванию колес. Транспорт подготавливали заранее и только потом запрягали лошадь.

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По старому стилю в праздник 17 марта отмечали день Герасима, в который наблюдали за птицами и радовались их прилету. Женщины выпекали караваи или печенье в форме птиц, чтобы ускорить наступление весны. Часть печенья раздавали бедным и нищим, а крошки отдавали птицам. Дети делали кормушки, наполняли зерном и развешивали в саду. Таким образом пытались привлечь на участок птиц, которые будут охотиться на вредителей.

17 марта - удачный день для стирки и уборки, покупки новых вещей в дом. Также с этого дня можно собирать березовый сок.

17 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рыбы. Именинники этого дня по характеру творческие и изобретательные. Имеют необычное мышление, из-за чего их часто не понимают знакомые. У них острый ум, развитая интуиция и большие амбиции. Рожденные 17 марта люди ставят перед собой глобальные цели и хотят оставить след в истории, но им мешает неуверенность в себе и страх неудачи.

Что нельзя делать 17 марта

У наших предков существовал запрет на ношение новой и неношенной обуви в этот день. Никто точно не знал, с чем связан такой запрет, но все его придерживались.

Плохой приметой в день Герасима считается спать допоздна. Лучше встать как можно раньше, и тогда все дела будут удаваться.

Приметы погоды 17 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Птицы начали усиленно строить гнезда - к скорому потеплению.

Если весь снег растаял без следа, то "минусовой" температуры в марте больше не будет.

Гроза в этот день предвещает теплую, но дождливую весну, а также хороший урожай орехов.

Радуга в этот день появилась - к сильному ветру и ухудшению погоды.

Птицы ходят по земле - к хорошей погоде, сидят на деревьях - к похолоданию.

Если на деревьях начали распускаться почки, то уже можно сеять ранние овощи и цветы.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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