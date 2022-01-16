Народный праздник 16 января имеет название День Гордея и Малахии.

16 января православные отмечают церковный праздник святого мученика Гордия и пророка Малахии. В этот день наши предки осуждали такой грех как гордыня. Считалось, что гордым людям этот день принесет болезни и лишения.

По народным поверьям, 16 января ведьмы и злые силы задаивают коров до смерти. Чтобы защитить скотину от напасти, ей давали специальную кашу на молоке. Также в эту дату пытались задобрить домового, чтобы он оберегал коров.

На Малахия читали молитву для избавления ребенка от припадков и истерик. В целом эта дата считается очень удачной для снятия порчи и негатива. День считается удачным для творчества и рукоделия.

Что нельзя делать 16 января

Нельзя хвастаться и гордиться в этот праздник. Кто будет хвастаться - у того святой Гордей всё отнимет. Вечером нельзя делать тяжелую работу и поднимать тяжелые вещи. Спать днем сегодня - дурная примета.

Приметы погоды 16 января

Круги вокруг солнца на закате - к морозам и сильным снегопадам.

Если облака быстро плывут, то будет метель и вьюга.

Яркие звезды ночью сулят ясную бесснежную погоду.

Иней на деревьях - к сухой, но морозной погоде.

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