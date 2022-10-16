Народный праздник 16 октября известен под названием Денис Позимний.

Христиане отмечают церковный праздник 16 октября в честь афинского священномученика и философа Дионисия Ареопагита. Наши предки считали, что в этот день стоит оберегаться дурного глаза и не рассказывать никому о своем счастье, чтобы завистники его не разрушили.

Наши предки верили, что в этот день кроме сглаза также бушуют осенние лихорадки. Поэтому сегодняшняя дата особенно опасна для людей со слабым иммунитетом и детей. Чтобы защититься от лихорадок, в карман прятали небольшой осиновый кол.

Для защиты от дурного глаза, проклятия и бесплодия наши предки 16 октября проводили специальный обряд. В стакан наливали колодезную воду и клали в неё три горячих угля, добавляли ложку соли и обрызгивали этой водой руки и ноги.

Видео дня

День удачный для любых лечебных процедур и похода в баню. Также 16 октября является удачной датой для творчества и рукоделия.

Что нельзя делать 16 октября

Нельзя легко одеваться сегодня, ходить без шапки и с мокрыми ногами. Нельзя резать домашнюю птицу в этот день. Неудачный день для крупных покупок.

Приметы погоды 16 октября

Если коровы и овцы ревут, то грядет ненастье.

Зайцы и кроли набрали жиру - к суровой зиме.

Если этот день теплый, то раньше Артемьевого дня 2 ноября холодов не будет.

Перелетные птицы улетели на зимовку - к скорому похолоданию и ранней зиме.

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