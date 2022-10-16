Христиане отмечают церковный праздник 16 октября в честь афинского священномученика и философа Дионисия Ареопагита. Наши предки считали, что в этот день стоит оберегаться дурного глаза и не рассказывать никому о своем счастье, чтобы завистники его не разрушили.
Наши предки верили, что в этот день кроме сглаза также бушуют осенние лихорадки. Поэтому сегодняшняя дата особенно опасна для людей со слабым иммунитетом и детей. Чтобы защититься от лихорадок, в карман прятали небольшой осиновый кол.
Для защиты от дурного глаза, проклятия и бесплодия наши предки 16 октября проводили специальный обряд. В стакан наливали колодезную воду и клали в неё три горячих угля, добавляли ложку соли и обрызгивали этой водой руки и ноги.
День удачный для любых лечебных процедур и похода в баню. Также 16 октября является удачной датой для творчества и рукоделия.
Что нельзя делать 16 октября
- Нельзя легко одеваться сегодня, ходить без шапки и с мокрыми ногами.
- Нельзя резать домашнюю птицу в этот день.
- Неудачный день для крупных покупок.
Приметы погоды 16 октября
- Если коровы и овцы ревут, то грядет ненастье.
- Зайцы и кроли набрали жиру - к суровой зиме.
- Если этот день теплый, то раньше Артемьевого дня 2 ноября холодов не будет.
- Перелетные птицы улетели на зимовку - к скорому похолоданию и ранней зиме.
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