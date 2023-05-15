Народный праздник 15 мая известен под названиями Борис и Глеб сеятели, Борис-день, Соловьиный праздник.

Православные верующие отмечают церковный праздник 15 мая в честь князей Киевской Руси Бориса и Глеба, сыновей Владимира Великого. Наши предки посвящали этот день посеву пшеницы и ржи. Существовала поговорка об этом дне: "Борис и Глеб сеют хлеб". Перед посевными работами вслух читалась сильная молитва для хорошего урожая, а во время самой работы молчали.

Во время посевной наши предки по очереди помогали засевать участок каждому родственнику по очереди. После работы на поле всей семьей собирались за праздничным ужином. На стол ставили кашу и сало, а также свежеиспеченный хлеб, чтобы настроить себя на хороший урожай зерна.

День Бориса и Глеба называют соловьиным праздником. Примерно с середины мая начинают активно петь соловьи. Счастливой приметой считалось, если эти птицы поселились у дома - значит в нем всегда будут счастье и взаимопонимание.

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15 мая издавна считается удачным для любых финансовых дел, продаж и торговли. Часто в эту дату наши предки устраивали ярмарки, чтобы выгодно продать летние вещи и садово-огородный инвентарь.

Рожденные 15 мая люди обладают музыкальным слухом и красивым голосом. Они очень находчивые и могут найти выход с самой сложной ситуации. У них хорошая интуиция, но также им присуща некоторая наивность. Они часто дают второй шанс людям, которые этого не заслуживают.

Что нельзя делать 15 мая

Нельзя сегодня пересчитывать деньги - это плохая примета, которая сулит безденежье. Также нельзя оставлять кошелек совсем пустым, без монет и купюр.

Неудачный день для свадьбы и венчания. Лучше перенести церемонию, чтобы в браке не было проблем.

В середине мая у рыб начинается нерест. Нельзя ловить рыбу в этот день, иначе навредите экосистеме реки.

Приметы погоды 15 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если 15 мая резко похолодало, то до конца мая будут частые перепады температуры.

Соловей всю ночь поет - к хорошей погоде, а если замолчал, то возможна гроза.

Пчелы улетают далеко от улья - к погожей погоде.

Черемуха зацвела - скоро наступит жара.

Если утки плавают с птенцами, то морозов не будет.

Гроза 15 мая предвещает богатый урожай хлеба и овощей в этом году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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