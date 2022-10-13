Народный праздник 13 октября известен под названиями Григорьев день, Григорий Соломенный.

Христиане отмечают церковный праздник 13 октября в честь армянского священномученика Григория. Наши предки считали, что перед праздником Покров Пресвятой Богородицы по лесам и полям бродят лешие и злые духи. Они вырывают деревья с корнем и насылают болезни, а затем зарываются в землю до весны.

В Григорьев день наши предки совершали ритуалы, чтобы уберечься от порчи и заболеваний. Для этого в овине - постройке для хранения снопов - сжигали в печи старую солому и пух из матрасов, а затем начиняли матрасы заново. Верили, что таким образом вместе с соломой можно "сжечь" болезни и невзгоды. Старые люди в эту дату сжигали лапти, чтобы избавиться от боли в ногах.

В этот день очень полезны любые водные процедуры - баня, контрастный душ, плавание в бассейне. В эту дату детей обливали водой из кувшина, чтобы они закаляли организм и не болели сезонной простудой.

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Что нельзя делать 13 октября

Нельзя спать на постельном белье с пятнами и дырками. Не стоит оставлять печь зажженной на зиму, иначе может случится пожар. Нельзя надевать грязную и протертую обувь.

Приметы погоды 13 октября

Если уже выпал первый снег, то зима будет ранней.

Журавли улетели в теплые края - к холодной и ранней зиме.

Если луна ночью бледная и в тумане, то скоро ухудшится погода.

Много росы на траве, хотя дождя не было - к холодным дням и влажному воздуху.

Южный ветер в этот день сулит потепление.

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