Народный праздник 13 мая имеет названия Яков теплый, Яков звездночный.

Христиане отмечают церковный праздник 13 мая в честь одного из 12 апостолов Иакова Зеведеева. Наши предки в этот день наблюдали за восходом и закатом солнца. Считалось, что тот, кто увидит оба явления, будет счастлив в этом году.

Сегодняшний день считается опасным и неблагополучным. Чтобы избежать беды, лучше не выходить из дома и не затевать рискованных дел. Считается, что рожденный 13 мая человек легко сближает и мирит других людей, но сам одинок.

Что нельзя делать 13 мая

Не стоит устраивать шумные вечеринки, петь или веселиться сегодня. Нельзя путешествовать и водить машину сегодня. Не начинается ничего нового сегодня, иначе оно закончится неудачей.

Приметы погоды 13 мая

Чистое небо утром сулит солнечное лето.

Южный ветер сегодня - к дождливому лету.

Дождь в день Якова обещает хороший урожай картошки.

Теплый вечер и спокойная звездная ночь - к сухому ветреному лету и хорошему урожаю.

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