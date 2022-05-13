Христиане отмечают церковный праздник 13 мая в честь одного из 12 апостолов Иакова Зеведеева. Наши предки в этот день наблюдали за восходом и закатом солнца. Считалось, что тот, кто увидит оба явления, будет счастлив в этом году.
Сегодняшний день считается опасным и неблагополучным. Чтобы избежать беды, лучше не выходить из дома и не затевать рискованных дел. Считается, что рожденный 13 мая человек легко сближает и мирит других людей, но сам одинок.
Что нельзя делать 13 мая
- Не стоит устраивать шумные вечеринки, петь или веселиться сегодня.
- Нельзя путешествовать и водить машину сегодня.
- Не начинается ничего нового сегодня, иначе оно закончится неудачей.
Приметы погоды 13 мая
Чистое небо утром сулит солнечное лето.
Южный ветер сегодня - к дождливому лету.
Дождь в день Якова обещает хороший урожай картошки.
Теплый вечер и спокойная звездная ночь - к сухому ветреному лету и хорошему урожаю.