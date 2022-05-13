Народный праздник 13 мая / фото ua.depositphotos.com

Христиане отмечают церковный праздник 13 мая в честь одного из 12 апостолов Иакова Зеведеева. Наши предки в этот день наблюдали за восходом и закатом солнца. Считалось, что тот, кто увидит оба явления, будет счастлив в этом году.

Сегодняшний день считается опасным и неблагополучным. Чтобы избежать беды, лучше не выходить из дома и не затевать рискованных дел. Считается, что рожденный 13 мая человек легко сближает и мирит других людей, но сам одинок.

Что нельзя делать 13 мая

  1. Не стоит устраивать шумные вечеринки, петь или веселиться сегодня.
  2. Нельзя путешествовать и водить машину сегодня.
  3. Не начинается ничего нового сегодня, иначе оно закончится неудачей.

Приметы погоды 13 мая

  • Чистое небо утром сулит солнечное лето.

  • Южный ветер сегодня - к дождливому лету.

  • Дождь в день Якова обещает хороший урожай картошки.

  • Теплый вечер и спокойная звездная ночь - к сухому ветреному лету и хорошему урожаю.

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