Народный праздник 12 января / фото ua.depositphotos.com
12 января христиане отмечают церковный праздник святой мученицы Анисии Солунской. С этой даты крестьяне резали свиней и гусей на Щедрый вечер. По внутренностям животных определяли погоду на зиму. Если печень у животного широкая и жирная, то зима будет морозной, а если без жира, то будет тепло.
Святой Анисии молятся при проблемах с желудком и слабом пищеварении. Также ей читают молитву родители, если ребенок плохо ест. В эту дату наши предки устраивали застолья и плотно ужинали.
Что нельзя делать 12 января
- Нельзя принимать подарки от незнакомцев - на них может быть порча.
- Нельзя поднимать вещи с земли на перекрестке.
- В эту дату не стоит есть соленую еду, иначе будут проблемы с почками.
- Шить и прясть сегодня - к неприятностям.
Приметы погоды 12 января
- Беззвездная ночь сулит изменения погоды.
- Синицы в снегу копаются - к ранней весне.
- Солнечный день предвещает потепление.
- Снег целый день идет - к пасмурному лету.