Народный праздник 12 января получил названия Анисьин день, Анисья Желудочница, Порезуха.

12 января христиане отмечают церковный праздник святой мученицы Анисии Солунской. С этой даты крестьяне резали свиней и гусей на Щедрый вечер. По внутренностям животных определяли погоду на зиму. Если печень у животного широкая и жирная, то зима будет морозной, а если без жира, то будет тепло.

Святой Анисии молятся при проблемах с желудком и слабом пищеварении. Также ей читают молитву родители, если ребенок плохо ест. В эту дату наши предки устраивали застолья и плотно ужинали.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя принимать подарки от незнакомцев - на них может быть порча. Нельзя поднимать вещи с земли на перекрестке. В эту дату не стоит есть соленую еду, иначе будут проблемы с почками. Шить и прясть сегодня - к неприятностям.

Приметы погоды 12 января

Беззвездная ночь сулит изменения погоды.

Синицы в снегу копаются - к ранней весне.

Солнечный день предвещает потепление.

Снег целый день идет - к пасмурному лету.

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