Народный праздник 12 ноября получил названия Парамонов день, Парамон Зимоуказатель

12 декабря христиане отмечают церковный праздник священномученика Парамона. По народным приметам, земля на Парамона замерзает, а реки покрываются устойчивым льдом.

В эту дату нужно как можно сильнее растопить печь и не жалеть дров. Наши предки 12 декабря задабривали воструху – духа печи. Чтобы он был доволен и ничего не портил в доме, ему ставили миску каши.

На Парамона также принято ходить в баню и обмахиваться веником. 12 декабря по примете нужно что-нибудь одолжить у счастливого человека (не деньги) – тогда и просящий станет счастливее. Дата считается неудачной для денежных дел.

Что нельзя делать 12 декабря

Нельзя совершать крупные покупки, играть в азартные игры и вообще рисковать деньгами. Беременным нельзя брать в руки метлу или веник. Нельзя чтобы на пороге лежал снег. Его нужно обязательно вымести.

Приметы погоды 12 декабря

Снегопад сегодня сулит хороший урожай.

Если снег пошел с утра и прекратился в обед – до самого Николая (19 декабря) будет снежить.

Крупные снежинки – к потеплению.

Если снег к этому дню ещё не выпадал, то зима будет бесснежной.

Автор: Екатерина Пулатова