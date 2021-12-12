Народный праздник 12 декабря / фото УНИАН (Андрей Горб)

12 декабря христиане отмечают церковный праздник священномученика Парамона. По народным приметам, земля на Парамона замерзает, а реки покрываются устойчивым льдом.

В эту дату нужно как можно сильнее растопить печь и не жалеть дров. Наши предки 12 декабря задабривали воструху – духа печи. Чтобы он был доволен и ничего не портил в доме, ему ставили миску каши.

На Парамона также принято ходить в баню и обмахиваться веником. 12 декабря по примете нужно что-нибудь одолжить у счастливого человека (не деньги) – тогда и просящий станет счастливее. Дата считается неудачной для денежных дел.

Что нельзя делать 12 декабря

  1. Нельзя совершать крупные покупки, играть в азартные игры и вообще рисковать деньгами.
  2. Беременным нельзя брать в руки метлу или веник.
  3. Нельзя чтобы на пороге лежал снег. Его нужно обязательно вымести.

Приметы погоды 12 декабря

  • Снегопад сегодня сулит хороший урожай.
  • Если снег пошел с утра и прекратился в обед – до самого Николая (19 декабря) будет снежить.
  • Крупные снежинки – к потеплению.
  • Если снег к этому дню ещё не выпадал, то зима будет бесснежной.

Автор: Екатерина Пулатова