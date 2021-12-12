Народный праздник 12 декабря / фото УНИАН (Андрей Горб)
12 декабря христиане отмечают церковный праздник священномученика Парамона. По народным приметам, земля на Парамона замерзает, а реки покрываются устойчивым льдом.
В эту дату нужно как можно сильнее растопить печь и не жалеть дров. Наши предки 12 декабря задабривали воструху – духа печи. Чтобы он был доволен и ничего не портил в доме, ему ставили миску каши.
На Парамона также принято ходить в баню и обмахиваться веником. 12 декабря по примете нужно что-нибудь одолжить у счастливого человека (не деньги) – тогда и просящий станет счастливее. Дата считается неудачной для денежных дел.
Что нельзя делать 12 декабря
- Нельзя совершать крупные покупки, играть в азартные игры и вообще рисковать деньгами.
- Беременным нельзя брать в руки метлу или веник.
- Нельзя чтобы на пороге лежал снег. Его нужно обязательно вымести.
Приметы погоды 12 декабря
- Снегопад сегодня сулит хороший урожай.
- Если снег пошел с утра и прекратился в обед – до самого Николая (19 декабря) будет снежить.
- Крупные снежинки – к потеплению.
- Если снег к этому дню ещё не выпадал, то зима будет бесснежной.