Народный праздник 12 августа имеет названия Иван Воин, Силуан и Сила, Силин день.

Христиане отмечают церковный праздник 12 августа в честь мученика Иоанна Воина, а также нескольких учеников апостола Павла. Дата считается удачной для сбора урожая ржи. Часто в этот день стояла пасмурная и дождливая погода.

12 августа в Иванов день начинали посев озимых. Наши предки считали, что кто сегодня посеет озимые культуры, у того будет хороший урожай. Посев начинал самый старший мужчина в семье. Если погода не способствует посеву, то собирали фрукты и ягоды, а особенно ежевику. Считалось, что приготовленные сегодня заготовки из ежевики будут особенно вкусными и полезными.

Наши предки проводили 12 августа обряд для избавления от боли в пояснице, коленях и суставах. Для этого с утра срывали три листка лопуха и высушивали их на печке. Высушенные листы прикладывали к больному месту.

Что нельзя делать 12 августа

В этот день нельзя выпасать овец, коз и коров. Наши предки считали, что в эту дату в траве сидят злые духи, которые могут навредить крупному скоту. Нельзя переедать сегодня, иначе будете голодать в будущем. Стричь волосы и ногти нельзя – это убавляет здоровье. Сегодня высок риск пораниться ножом или ножницами, поэтому нельзя обращаться с режущими предметами неосторожно. Не жадничайте, иначе будут проблемы с деньгами.

Приметы погоды 12 августа

Если в воздухе летает много паутины, то август будет солнечным.

Душно и много насекомых – к дождливой погоде.

Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых культур.

Если погода дождливая, то дожди ещё долго будут идти.

Холодный день сулит пасмурную, но сухую погоду.

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