Христиане отмечают церковный праздник 12 августа в честь мученика Иоанна Воина, а также нескольких учеников апостола Павла. Дата считается удачной для сбора урожая ржи. Часто в этот день стояла пасмурная и дождливая погода.
12 августа в Иванов день начинали посев озимых. Наши предки считали, что кто сегодня посеет озимые культуры, у того будет хороший урожай. Посев начинал самый старший мужчина в семье. Если погода не способствует посеву, то собирали фрукты и ягоды, а особенно ежевику. Считалось, что приготовленные сегодня заготовки из ежевики будут особенно вкусными и полезными.
Наши предки проводили 12 августа обряд для избавления от боли в пояснице, коленях и суставах. Для этого с утра срывали три листка лопуха и высушивали их на печке. Высушенные листы прикладывали к больному месту.
Что нельзя делать 12 августа
- В этот день нельзя выпасать овец, коз и коров. Наши предки считали, что в эту дату в траве сидят злые духи, которые могут навредить крупному скоту.
- Нельзя переедать сегодня, иначе будете голодать в будущем.
- Стричь волосы и ногти нельзя – это убавляет здоровье.
- Сегодня высок риск пораниться ножом или ножницами, поэтому нельзя обращаться с режущими предметами неосторожно.
- Не жадничайте, иначе будут проблемы с деньгами.
Приметы погоды 12 августа
- Если в воздухе летает много паутины, то август будет солнечным.
- Душно и много насекомых – к дождливой погоде.
- Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых культур.
- Если погода дождливая, то дожди ещё долго будут идти.
- Холодный день сулит пасмурную, но сухую погоду.