Христиане отмечают церковный праздник 11 июня в честь святой девы Феодосии Константинопольской. К этому дню начинают наливаться колоски пшеницы.
День считается удачным для посадки гороха и фасоли, а также посева гречихи. Наши предки считали, что если 11 июня подкормить хлебом домашний скот, то животные будут здоровыми и крепкими. Сон в ночь с 10 на 11 июня может быть вещим, а в ночь с 11 на 12 число часто снятся кошмары.
День считается не очень удачным. Лучше не отправляться в поездку и не начинать никаких новых дел. Зато у женщин 11 июня бывают легкие роды.
Что нельзя делать 11 июня
- Стирать и сушить постельное белье в эту дату не стоит.
- Наши предки считали, что сегодня нельзя прыгать по земле.
- Убить паука сегодня - плохая примета.
Приметы погоды 11 июня
- Если ветер весь день дует в одном направлении, то скоро будет дождь.
- Очень жаркий день - к плохому урожаю грибов.
- Много пауков появилось - к сухой погоде.
- Туман утром над землей стелится - к ясной и жаркой погоде.
- Если пчелы прячутся в улье, то скоро пойдут дожди.