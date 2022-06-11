Народный праздник 11 июня известен под названием Федосья Колосяница.

Христиане отмечают церковный праздник 11 июня в честь святой девы Феодосии Константинопольской. К этому дню начинают наливаться колоски пшеницы.

День считается удачным для посадки гороха и фасоли, а также посева гречихи. Наши предки считали, что если 11 июня подкормить хлебом домашний скот, то животные будут здоровыми и крепкими. Сон в ночь с 10 на 11 июня может быть вещим, а в ночь с 11 на 12 число часто снятся кошмары.

День считается не очень удачным. Лучше не отправляться в поездку и не начинать никаких новых дел. Зато у женщин 11 июня бывают легкие роды.

Что нельзя делать 11 июня

Стирать и сушить постельное белье в эту дату не стоит. Наши предки считали, что сегодня нельзя прыгать по земле. Убить паука сегодня - плохая примета.

Приметы погоды 11 июня

Если ветер весь день дует в одном направлении, то скоро будет дождь.

Очень жаркий день - к плохому урожаю грибов.

Много пауков появилось - к сухой погоде.

Туман утром над землей стелится - к ясной и жаркой погоде.

Если пчелы прячутся в улье, то скоро пойдут дожди.

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